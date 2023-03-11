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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل شخص وإصابة آخر بسبب معاكسة فتاة في الزاوية الحمراء

المتهم
المتهم

وقعت مشاجرة بين شخصين بالزاوية الحمراء بسبب معاكسه شقيقة احدهما لتسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفي لإسعافه ، وتولت النيابة التحقيق.

 

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم.

 

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الانتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين شخص توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر وبين آخر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم لقيام الطرف الثانى بمعاكسة شقيقة الأول حال سيرها بالشارع محل البلاغ .

المتهم

وقامت على أثرها بالتعدى عليه بالسب مما أثار حفيظته فقام بالتعدى عليها بالضرب ، فقامت بإستدعاء شقيقها وحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم ، وإعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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