عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإنتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 45 مليون جنيه في البحيرة.. صور

الإنتهاء من رصف 6
الإنتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون و915 ألف جنيه بالبحيرة

قال فايز الجندي مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون و915 الف جنيه بطول 14كم  وذلك خلال شهر فبراير الماضي على النحو التالي :

1- استكمال رصف طريق جسر ترعة الفيرانية  
بطول 3 كم بدمنهور بتكلفة 5 مليون و789 ألف جنيه.

2- استكمال طريق مشروع عبد القادر الرابط بين مدينة حوش عيسى بطريق جسر ترعة النوبارية، وطريق الريكو المركب بداية من الكوبرى وحتى المقابر  بطول 3 كم بتكلفة 12 مليون و725 ألف جنيه.

3- استكمال جسر ترعة الرشيدية ( طريق الموقف الجديد ) بطول 1.7 كم بتكلفة 3 مليون و 628 الف جنيه.

4- استكمال طريق شبراخيت – ايتاى البارود 
بطول 750م بتكلفة 2 مليون و291 ألف جنيه.

5 - طريق ساحل مرقص الرابط بين الطرق الزراعى من كوبرى التوفيقية بمدينة شبراخيت و الرحمانية  بطول 4.8 كم بتكلفة 17 مليون و125 ألف جنيه.

6- استكمال جسر مصرف شبراخيت الرحمانية بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون و357 جنيه.

txt

إصابة 17 شخصاً في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة

txt

أطلعي خدي الكتب.. ماذا فعل أمين المكتبة بـ طالبة الإعدادي في البحيرة؟

وأكد أنه جاري نهو الأعمال بطريقين بتكلفة 15 مليون و657 الف جنيه وهما كالتالي:

- جسر ترعة الخندق الشرقى بمدينة إيتاى البارود بطول 1كم بتكلفة 3 مليون و357 الف جنيه جنيه.

-طريق الكوم الأخضر بحوش عيسى بطول 4 كم بتكلفة 12 مليون و300 ألف جنيه. 

الإنتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون و915 ألف جنيه بالبحيرة
الإنتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون و915 ألف جنيه بالبحيرة
الإنتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون و915 ألف جنيه بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة  لمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البحيرة اعمال رصف رصف طريق مديرية الطرق رفع كفاءة الطرق مدير مديرية الطرق الطرق والنقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

غياب الثنائي الأخطر.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز

بينها واحدة محلية.. 5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز| اعرف التردد

قرار عاجل في اتهام موكا حجازى بنشر مقاطع خادشة للحياء

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

ضربة قوية لـ الدولار.. الأخضر يسجل خسائر حادة

قبل مواجهة صن دوانز.. حقيقة تعاقد الأهلي مع رولان موكوينا ورحيل كولر

ترشيحاتنا

فى ظل الترحيب الدولي الكبير| الآثار المترتبة على التفاهم السعودي–الإيراني

الجامع الأزهر في رمضان.. التراويح 20 ركعة.. و130 مقرأة و105 آلاف وجبة إفطار

دوري أبطال أفريقيا.. صن داونز يفاجئ الأهلي بهدف مبكر

السعودية.. قرار عاجل بشأن تعديلات في علم المملكة

طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. ذروة ارتفاع الحرارة وأتربة عالقة في الهواء

تقييم مخابرات لسيطرة روسيا على باخموت.. الأوكرانيون مازالوا يقاومون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيسي عبدو تتألق بفستان ناعم في أحدث ظهور

حالة استثنائية.. ولادة طفل بـ وجه رجل عجوز|صور

سعر فستان أصالة في سعودي آيدول يثير الجدل| رقم خرافي

احترس.. شرب الحليب يجعلك عرضة للإصابة بمرض خطير في هذه الحالة

فيديو

ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب بسرعة كبيرة إلى الأرض.. فيديو

خدمة خاصة.. أسعار الذهب اليوم السبت واستقرار الدولار.. فيديو

ارتفاع الحرارة وأمطار في هذا الموعد.. تحذيرات جديدة من الأرصاد| فيديو

قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز وبشرى سارة للقلعة الحمراء..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

اﻟﻤﺰﻳﺪ