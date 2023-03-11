الإنتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 45 مليون جنيه في البحيرة.. صور

قال فايز الجندي مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون و915 الف جنيه بطول 14كم وذلك خلال شهر فبراير الماضي على النحو التالي :

1- استكمال رصف طريق جسر ترعة الفيرانية

بطول 3 كم بدمنهور بتكلفة 5 مليون و789 ألف جنيه.

2- استكمال طريق مشروع عبد القادر الرابط بين مدينة حوش عيسى بطريق جسر ترعة النوبارية، وطريق الريكو المركب بداية من الكوبرى وحتى المقابر بطول 3 كم بتكلفة 12 مليون و725 ألف جنيه.

3- استكمال جسر ترعة الرشيدية ( طريق الموقف الجديد ) بطول 1.7 كم بتكلفة 3 مليون و 628 الف جنيه.

4- استكمال طريق شبراخيت – ايتاى البارود

بطول 750م بتكلفة 2 مليون و291 ألف جنيه.

5 - طريق ساحل مرقص الرابط بين الطرق الزراعى من كوبرى التوفيقية بمدينة شبراخيت و الرحمانية بطول 4.8 كم بتكلفة 17 مليون و125 ألف جنيه.

6- استكمال جسر مصرف شبراخيت الرحمانية بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون و357 جنيه.

وأكد أنه جاري نهو الأعمال بطريقين بتكلفة 15 مليون و657 الف جنيه وهما كالتالي:



- جسر ترعة الخندق الشرقى بمدينة إيتاى البارود بطول 1كم بتكلفة 3 مليون و357 الف جنيه جنيه.

-طريق الكوم الأخضر بحوش عيسى بطول 4 كم بتكلفة 12 مليون و300 ألف جنيه.

الإنتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون و915 ألف جنيه بالبحيرة

الإنتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون و915 ألف جنيه بالبحيرة

الإنتهاء من رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون و915 ألف جنيه بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.