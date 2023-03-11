برلماني: مبادرة كتف في كتف تخفف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ القيادي بحزب الشعب الجمهورى، بمبادرة "كتف بكتف" التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية بهدف توفير 4 ملايين كارتونة مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات حتى الحدودية قبل شهر رمضان المبارك، معتبرا أن هذه المبادرة تأتي نتاجا لإيمان الرئيس السيسي بقدرات العمل الأهلي كشريك مهم في التنمية، وتكثيف الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة عمل واحد لضمان الحماية الاجتماعية لجميع الطبقات.

وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن المبادرة تأتي لتكلل عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي و التنموي خلال الفترة الماضية والذي كان النواه الجادة لتكامل رؤية 2030، مشددا أن توقيت المبادرة يعد عاملا هاما حيث جاءت بتوقيت يعانى فيه العديد من الشعب من غلاء الأسعار نتيجة التداعيات العالمية الحالية والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء التي تهدد المجتمع الدولي بأكمله.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "كتف في كتف" جاءت لتؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني وضرورة ترابط هذه المؤسسات لتكن زراعا رئيسيا وفعالا من أزرع الدولة لمحاربة الغلاء وضمان الحماية للافراد الأكثر احتياجا ومد العون للطبقات الكادحة في تلبية احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وذكر الرشيدي، أن المبادرة تمثل طوق النجاة لبعض الفئات الأكثر احتياجا وتحميهم وتخفف من الأعباء المباشرة عليهم وتضمن لهم حاجتهم من المواد الغذائية في رسالة واضحة لا مجال للشك بها أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على بث الطمأنينة في نفوس مواطنيها وأنها لن تترك المصريين في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

وثمن الرشيدي، حالة التكاتف و الترابط التي أظهرهتها مؤسسات المجتمع المدني من خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي و التنموي كشريك فاعل ومؤثر في النهوض بالمواطنين والتدخل السريع لتقديم المعونة و المساعدة للفئات الأكثر احتياجا والذي يعد استثمارا ناجحا لجهود المجتمع المدني وتوظيفا جيدا لدوره في المجتع وترسيخا لأهمية وجود مجتمع مدني فعال، لافتا إلى أن تلك الجهود تتسق مع اهتمام القيادية السياسية لتخفيف حدة الأعباء الحالية على المواطنين، موجها الشكر للرئيس السيسي الذي وجه بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي إيمانا منه بدور المجتمع المدني في التصدي للأزمات المجتمعية.