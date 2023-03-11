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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأكبر بتاريخ الحماية المجتمعية.. تعرف على جهود مبادرة كتف في كتف

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن مبادرة "كتف في كتف"، والتي تعد أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، حيث انطلقت بالتوازي داخل 16 محافظة.


وشملت مبادرة "كتف في كتف" تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى توزيع فوانيس رمضان وألعاب على الأطفال.


وتستهدف مبادرة "كتف في كتف" تخفيف العبء عن المواطنين والتقليل من حدة الآثار السلبية لـ الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتأتي مبادرة كتف في كتف، لتكون أحد أبرز مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تضم « مؤسسة أبو العينين الخيرية »  وعددا من المؤسسات الخيرية .


 

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