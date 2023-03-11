بعد تقدم صن داونز.. الحزن يخيم على جماهير الأهلي بمقاهي الجيزة

شهدت مقاهي منطقة ميدان الجيزة، زحامًا كبيرًا من قبل جماهير النادي الأهلي، لمشاهدة لقاء الفريق الأول لكرة القدم، مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي في ثاني لقاءاته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وهو اللقاء الذي يشهد تقدم فريق صن داونز خلال مجريات شوط المباراة الثاني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وأحرو فريق صن داونز الهدف الثالث في مرمى الأهلي في المباراة التي تقام على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الفريق الجنوب إفريقي.

وسجل فريق صن داونز الهدف الثاني في مرمى الأهلي، من تسديدة من ثيمبا زواني في الدقيقة 24 من داخل منطقة الجزاء، وسط ارتباك دفاع الأهلي.

وكان صن داونز تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق مارسيلو أليندي، بينما سجل محمد شريف هدف الأهلي في الدقيقة 14.