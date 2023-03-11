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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث مع وزير الزراعة سبل دعم المشروعات التنموية

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي وزير الزراعة

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم ، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة،  لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة و وزارة الزراعة،  و بحث سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد.

وخلال اللقاء،  وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على متابعته المستمرة لعدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل بورسعيد،  وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة،  فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين،  وتقديم التيسيرات اللازمة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتوسع في الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد.

ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرصه على التعاون المثمر والتنسيق الدائم من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها التنموية، وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس  بتشجيع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتوصيات والإجراءات اللازمة أمام المزارعين .

وناقشا "الوزير والمحافظ "موقف زراعة المحاصيل الاستراتيجية للعام الحالى 2022/2023 ، وخطة التوسع لزيادة الإنتاج لدعم المزارعين ، فضلاً عن استعراض مستجدات موسم الحصاد والتوريد.

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 و أكد محافظ بورسعيد أن هناك تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظة وتعاون في جميع المجالات التى تخدم أبناء بورسعيد لدفع عجلة التنمية بربوع المحافظة ، وكذا التوسع في المشروعات الانتاجية والحيوانية والاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة .

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