شقيق نجم الأهلي يفتح النار على إدارة النادي بعد خماسية صن داونز

فتح حسام ربيعة، شقيق رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب خماسية الفريق أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شقيق الأهلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “أتمنى رحيل الجهاز الفني والإداري ولجنة الكرة بالكامل .. شكرًا جزيلاً”.

الأهلي يخسر بخماسية أمام صن داونز

وفاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي 5 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأنهى صن داونز الشوط الأول متقدما 3 / 1، حيث تقدم مارسيلو برافو في الدقيقة الرابعة، وتعادل الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 13، ثم سجل ثيمبا زواني الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 24 قبل أن يسجل توبهو موكوينا الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 61، ثم سجل بيتر شالوليلي الهدفين الرابع والخامس لصن داونز في الدقيقتين 72 و88.

ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن بذلك التأهل لدور الثمانية بالبطولة، وتوقف رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثالث.