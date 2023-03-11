قراراتي خاطئة | تعليق جديد من حلا شيحة بعد خلعها الحجاب

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

علقت حلا شيحة، على الصورة قائلة: “لقد تعلمت خلال رحلتي أن كل الفشل، والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن نفسي الحقيقية قد قادتني إلى قوتي الان واظهرت لي ما هو مناسب لي وما استحق”.

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل، على مدار الأيام الماضية بعد حذفها كل صورها من حسابتها الرسمية، ونشر صور بدون حجاب.

وكتبت حلا شيحة، من خلال خاصية الاستوري على “الانستجرام”: “لا تخف من إعادة ترتيب حياتك، انت لا تبدأ من جديد، انت تبدأ ولديك الخبرة”.

قامت حلا شيحة، في بادئ الأمر بنشر صورة تلمح بها بالاستغناء عن الحجاب بشكل غير مباشر، حيث ارتدت “كابيشو”.

ومن ثم نشرت حلا عددا من الصور بدون حجاب او غطاء رأس تماماً.

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها بدون حجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ومازحت حلا شيحة المتابعين وهي ترتدي نظارة وممسكة بالأخري في يدها، وعلقت كاتبة: “بلبس نظارة للمسافات والتانية للقراءة إحساس جديد اشيل دي واحط دي، نظارتان اهلا سن 44”

وتعرضت حلا شيحة للتنمر، من خلال تعليقات الجمهور؛ بعد نشر أحدث صورها، دون حجاب، معبرة عن تطور شخصيتها وحياتها خلال الفترة المقبلة.

فيما انتقد متابعيها ترددها ما بين الحجاب وخلعه، ورغبتها في العودة للتمثيل طوال الوقت حينما تنفصل عن أزواجها.