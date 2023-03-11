عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قراراتي خاطئة | تعليق جديد من حلا شيحة بعد خلعها الحجاب

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

علقت حلا شيحة، على الصورة قائلة: “لقد تعلمت خلال رحلتي أن كل الفشل، والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن نفسي الحقيقية قد قادتني إلى قوتي الان واظهرت لي ما هو مناسب لي وما استحق”.

 أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل، على مدار الأيام الماضية بعد حذفها كل صورها من حسابتها الرسمية، ونشر صور بدون حجاب.

بعيدا عن التمثيل.. مهنة جديدة لـ حلا شيحة بعد الانفصال وخلع الحجاب

حذفت كل صورها | حلا شيحة تثير الجدل من جديد بدون حجاب

وكتبت حلا شيحة، من خلال خاصية الاستوري على “الانستجرام”: “لا تخف من إعادة ترتيب حياتك، انت لا تبدأ من جديد، انت تبدأ ولديك الخبرة”.

قامت حلا شيحة، في بادئ الأمر بنشر صورة تلمح بها بالاستغناء عن الحجاب بشكل غير مباشر، حيث ارتدت “كابيشو”.

ومن ثم نشرت حلا عددا من الصور بدون حجاب او غطاء رأس تماماً.

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها بدون حجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ومازحت حلا شيحة المتابعين وهي ترتدي نظارة وممسكة بالأخري في يدها، وعلقت كاتبة: “بلبس نظارة للمسافات والتانية للقراءة إحساس جديد اشيل دي واحط دي، نظارتان اهلا سن 44”

وتعرضت حلا شيحة للتنمر، من خلال تعليقات الجمهور؛ بعد نشر أحدث صورها، دون حجاب، معبرة عن تطور شخصيتها وحياتها خلال الفترة المقبلة.

فيما انتقد متابعيها ترددها ما بين الحجاب وخلعه، ورغبتها في العودة للتمثيل طوال الوقت حينما تنفصل عن أزواجها.

F9C590BF-6844-4C3B-92CB-DC5B4D10EEB8
F9C590BF-6844-4C3B-92CB-DC5B4D10EEB8
حلا شيحة الفنانة حلا شيحة الإنستجرام الحجاب انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

هزيمة كارثية .. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام صن داونز

موضوعات متعلقة

تغيير لون السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل "تلت التلاتة" .. فيديو

طرح البرومو الرسمي لمسلسل "وعود سخية" بطولة حنان مطاوع

أخبار الفن | أول تعليق من شيرين بعد جدل اختفائها .. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

بلاش تعملوا مشاهدات بحياتي الشخصية .. أول رد من شيرين بعد جدل اختفائها

وفاة الممثل الأمريكي روبرت بليك عن عمر 89 عاما.. تفاصيل

قبل حفل زفافه اليوم.. حسن شاكوش يرقص مع خطيبته.. فيديو

طرح بوستر منفرد لـ محمود البزاوي من الصفارة

ترشيحاتنا

صانته ألمانيا وأهانه محمد سعد.. غضب بسبب الإساءة لتمثال مصري مسروق

ضربني قدام الناس.. البلوجر إيفون نبيل تكشف تفاصيل الاعتداء عليها من طليقها

ميتا تحظر الكنديين من الوصول للأخبار على منصاتها بسبب قانون الدفع مقابل المحتوى

سموحة يتفوق على المقاولون بهدف حسين فيصل في الدوري المصري

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

شخصية وكرباج.. معلق شهير يُطالب «الخطيب» بعودة المدير الفني السابق لقيادة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافهم .. أول ظهور لـ حسن شاكوش وزوجته | شاهد

بائعة مناديل تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا .. شاهد قصتها

رمضان أسهل .. طريقة تخزين البانيه الجاهز على القلي

لحماية البيئة .. هندي يسافر 7 آلاف كيلو على دراجة في 140 يومًا

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

اﻟﻤﺰﻳﺪ