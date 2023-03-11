مطار القاهرة يمنع 156 معتمرا من السفر للأراضي المقدسة بسبب "الباركود"

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، 156 معتمرا من السفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بسبب عدم حصولهم علي "البار كود" وفق اشتراطات وزارة السياحة.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم السماح بسفر 30 معتمرا مصريا بعد استخراج "الباركود" الخاص بهم ، وذلك من بين 180 تم منعهم من السفر الي الأراضي المقدسة لاداء مناسك العمرة أمس الجمعة ، بسبب عدم حصولهم علي "البار كود".

وأوضحت المصادر، أنه جاري التواصل مع شركات السياحة لانهاء أزمة باقي المعتمرين والبالغ عددهم 156 لحين استخراج "الباركود" الخاص بهم ، حيث يتواجدون داخل صالة السفر بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي .

بدأت الأزمة أمس الجمعة عندما توجه 180 معتمرا مصريا الي مبني الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي للسفر الي السعودية علي عدة رحلات طيران تابعة للخطوط السعودية، وأثناء إنهاء اجراءات السفر فوجئ المعتمرون بمنعهم من استكمال الإجراءات بسبب عدم حصولهم علي "الباركود" الخاص ببوابة الحج والعمرة ، وتم منعهم من السفر وفقا لاشتراطات وزارة السياحة ، وظل المعتمرون داخل صالة السفر بالمطار وافترشوا أرض الصالة لحين تدخل السلطات لانهاء أزمتهم.

ونجح عدد من المعتمرين في استخراج "الباركود" وتم السماح لهم بالسفر لاداء مناسك العمرة بينما مازال 156 معتمرا يفترشون صالة السفر بالمطار في انتظار انتهاء الأزمة والحصول علي "الباركود" .

من جانبه وجه المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بالتيسير علي المعتمرين وتقديم الخدمات لهم لحين انتهاء الأزمة، وقام سلطات مطار القاهرة والعاملون بالمطار بمساعدتهم خاصة كبار السن منهم لحين انتهاء إجراءاتهم.