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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عايز تستثمر.. اعرف أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة الآن

الذهب
الذهب

شهدت  أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت حالة من الاستقرار على مستوى جميع الأعيرة الذهبية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 1860 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وتعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية يحرص على معرفتها الكثير من المواطنين أما بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار خاصة أن الذهب هو الملاذ الآمن فى ظل تقلبات الأسعار.

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اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة في عيار 21

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خدمة خاصة.. أسعار الذهب اليوم السبت واستقرار الدولار.. فيديو

وجاءت متوسط أسعار الذهب  اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,114 شراء 2,126
عيار 22 بيع 1,938 شراء 1,949
عيار 21 بيع 1,850 شراء 1,860
عيار 18 بيع 1,586 شراء 1,594
عيار 14 بيع 1,233 شراء 1,240
عيار 12 بيع 1,057 شراء 1,063
الاونصة بيع 65,754 شراء 66,110
الجنيه الذهب بيع 14,800 شراء 14,880
الكيلو بيع 2,114,286 شراء 2,125,714
 

وظلت أسعار الذهب فى انخفاض إلى أن عاودت الارتفاع يوم الخميس بمحلات الصاغة ليتخطي عيار 24 ال 2000 جنيه ويسجل بالتحديد 2126 جنيها للجرام.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا أنهت أسواق الذهب تداولاتها الأسبوعية بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، وأغلقت أسعار الذهب الفورية تعاملات الأسبوع عند المستوى 1867.14 دولار للأونصة.

وتسبب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي في تغيير توقعات الأسواق بشأن قرار البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة مجدداً.

وتشير التوقعات إلي أن الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ لرفع الفائدة 25 نقطة أساس فقط خلال اجتماع الفيدرالي القادمة في 21-22 مارس، بعد أن كانت تدالتوقعات السابقة تشير  إلى رفع الفائدة 50 نقطة أساس .

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كيف تحسب زكاة الذهب؟.. مجدي عاشور يوضح المعيار المعتبر في تحديد النصاب

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أسعار الذهب اليوم السبت ومفاجأة في سعر عيار 21 .. تفاصيل

وسجلت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضات عنيفة  وذلك بعد تعرض أسهم أحد أكبر البنوك الأمريكية إلى هبوط حاد تجاوز 60% من قيمته السوقية.

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