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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة رحيل نجوى سالم المأساوية وإصابتها بـ مرض نفسي

نجوى سالم
نجوى سالم

تحل اليوم الأحد 12 مارس ذكرى وفاة الفنانة نجوى سالم، التى ولدت في 17 نوفمبر 1925، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1988، عن عمر ناهز 62 عامًا.

ظهرت نجوى سالم، فى عدد من الأدوار الثانوية وبرعت في أدائها لتظل هذه الأعمال محفورة فى وجدان المشاهد العربي. 

 

نشأة نجوى سالم

اشتهرت نجوى سالم، باسم "نينات" لكن اسمها الحقيقي نظيرة موسى شحاتة، لوالدين حاصلين على الجنسية المصرية، فوالدها لبناني الأصل وأمها إسبانية الأصل.

ويقول الناقد الفني زين العابدين خيري إن نجوى سالم كانت فنانة متميزة إلا أن حياتها الخاصة كانت مليئة بالأحداث التي جعلتها مثار اهتمام الصحافة وقتها، مثل ديانتها اليهودية.

 

قصة إسلام نجوى سالم

وأعلنت نجوى سالم إسلامها سنة 1960 بعد رحيل اليهود عن مصر وتزوجت من الناقد الصحفي عبد الفتاح البارودي.

وفاة نجوى سالم بعد صراع مع المرض النفسي

وفي سنواتها الأخيرة أصيبت نجوى سالم بمرض نفسي وكان يهيئ لها أن هناك من يسعى لاغتيالها بسبب كونها يهودية الأصل، رغم أنها أعلنت إسلامها. 

كرمها الرئيس محمد أنور السادات وأمر بصرف معاش استثنائي لها حتى توفيت سنة 1988، وحسب وصيتها دفنت في القاهرة في حي البساتين.

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