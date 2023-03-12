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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش التخزين.. صدى البلد يستعرض جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية قبل رمضان

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

كشفت الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، أن الحكومة استعدت لشهر رمضان عن طريق معارض اهلا رمضان، فتم العمل على مراعاه ظروف المواطنين.

وقالت رشا ونهاد، خلال تقديمهم برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان من قبل الدولة ، حيث تم تعديل مواعيد مترو الانفاق، إضافة إلى استعدادات المرور للتيسير على المواطنين بأوقات الذروة، والتخفيف من الكثافات المرورية. 

وتابع مقدمو برنامج “ًصباح البلد”، أن وزير التموين تلقى تقريرا من اتحاد العام للغرف التجارية عن تنظيم معارض سوبر ماركت “أهلا رمضان ”بوجود 400 عارض ومنتج.

وأشاروا إلى أن معرض "أهلا رمضان" الرئيسي في قاعة المؤتمرات سيفتتح رسميا هذا الاسبوع ضمن 455 شادر ومعرض بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيوفر كافة السلع الاستراتيجية المهمة .

 

توافر السلع بشكل هام”

ووجهوا رسالة هامة للمواطنين “ بلاش التخزين، من اجل توافر السلع بشكل هام”.

 

شهر رمضان معارض اهلا رمضان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح البلد توجيهات الرئيس

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