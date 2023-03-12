الأردن.. موعد وتفاصيل حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

من المقرر أن يُقام في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، الأحد، حفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني عبد الله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، وذلك في بيت الأردن (قصر الملك).

ومن المتوقع أن يكون عدد المدعوين 150 شخصًا.

وذكرت قناة "المملكة" الأردنية، أنها ستبث عبر شاشاتها ومنصاتها الرقمية، في تمام الساعة السادسة مساءً، حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة عبد الله الثاني.

كما قررت العائلة الملكية في الأردن بث الموعد على قنوات التلفزيون الرسمية في الأردن، بالإضافة إلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة للملكة رانيا والدة الأميرة إيمان.

ومن المقرر أن تتواجد الأميرة سلمى، شقيقة الأميرة إيمان، في حفل الزفاف، وذلك بعد أن غابت عن حفل الحناء الذي أقامته الملكة رانيا، الثلاثاء الماضي، في قصر الحسينية لابنتها الأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة “نايا” النسائية.

كما وصلت إلى الأردن، أمس السبت، ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد، لحضور حفل الزفاف الملكي للأميرة إيمان.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي، الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا للأميرة إيمان وخطيبها جميل ألكساندر حياة مليئة بالسعادة والهناء.