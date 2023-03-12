بسبب الضباب.. حادث مروري مروع بين 21 سيارة في روسيا

وقع حادث مروري مروع على طريق سريع في منطقة ساراتوف الروسية بسبب كثرة الضباب والجليد، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى، وتضرر 21 سيارة جراء الحادث.

وحسب “روسيا اليوم”، قال مسئول الصحة في المنطقة أوليج كوستين: "ارتفع عدد ضحايا حادث 21 سيارة على الطريق السريع في منطقة ساراتوف إلى 15 جريحا، تم نقل 14 منهم إلى المستشفى"، بعضهم في حالة حرجة.

وأشار المسئول إلى أن مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما يعاني من كدمة في المخ وكسر في العظام في حالة خطيرة، كما تم إرسال شخصين بالغين إلى غرفة العمليات.

وبناءً عليه، تم حظر وإيقاف حركة مرور جميع المركبات في مكان الحادث بسبب الضباب.