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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك كاجوال.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور على انستجرام| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصورة بـ لوك صباحي كاجوال، ونضارة شمس سوداء، وتألقت بميك اب يبرز جمالها.

على جانب أخر علم صدى البلد من مصادر خاصة أن المخرج خالد يوسف، انتهى من تصوير مشاهد ثورة 30 يونيو والتي تعرض ضمن أحداث مسلسل “سره الباتع”، والذى يخوض به الماراثون الرمضاني 2023. 

وتم تصوير مشاهد المسلسل فى ديكور لميدان التحرير، كما استعان المخرج خالد يوسف بطبيب فى مشاهد المجاميع تحسبًا لحدوث أى إصابات نتيجة التدافع . 

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

الفنانة منه فضالى انستجرام مسلسل “سره الباتع”

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