كيف تعلقون؟.. روسيا تكشف موقفها من تمديد صفقة الحبوب

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موقف موسكو من تمديد "صفقة الحبوب"، موضحة أن بلادها لم تشارك في المحادثات حتى الآن.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا في رد على سؤال صحفي "استأنفت أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز، المفاوضات بشأن صفقة الحبوب مع الشركاء ويشار إلى أن الجانب الروسي لم يشارك في المفاوضات. كيف تعلقون على هذا الخبر؟".

وردت زاخاروفا بالقول، إن الجانب الروسي على علم بهذه التصريحات، لكن لم تتم حتى الآن مفاوضات حول ذلك بمشاركة ممثلين عن روسيا.

وأوضحت أن "مبادرة البحر الأسود"، التي تبلغ مدة سريانها 120 يوما، ستنتهي في 18 مارس الجاري.

وأضافت: "موقفنا معروف ويبقى دون تغيير، تجاه حزمة الاقتراحات المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التي في أساسها مبادرة البحر الأسود، ومذكرة روسيا -الأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية الروسية. ننطلق من أن الاتفاقيات التي تم إبرامها في اسطنبول في 22 يوليو 2022 يجب أن تنفذ بالتزامن مع بعضها البعض من أجل حل المهام الإنسانية المعلنة للتغلب على أزمة الغذاء ومساعدة البلدان المحتاجة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

وشددت زاخاروفا، على أنه تم تنفيذ الشق الأوكراني فقط بشكل فعال حتى الآن، فيما لا يزال تصدير المنتجات الزراعية الروسية معطلا نتيجة العقوبات الغربية أحادية الجانب.