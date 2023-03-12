عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف تعلقون؟.. روسيا تكشف موقفها من تمديد صفقة الحبوب

علم روسيا
علم روسيا

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موقف موسكو من تمديد "صفقة الحبوب"، موضحة أن بلادها لم تشارك في المحادثات حتى الآن.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا في رد على سؤال صحفي "استأنفت أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز، المفاوضات بشأن صفقة الحبوب مع الشركاء ويشار إلى أن الجانب الروسي لم يشارك في المفاوضات. كيف تعلقون على هذا الخبر؟".

وردت زاخاروفا بالقول، إن الجانب الروسي على علم بهذه التصريحات، لكن لم تتم حتى الآن مفاوضات حول ذلك بمشاركة ممثلين عن روسيا.

وأوضحت أن "مبادرة البحر الأسود"، التي تبلغ مدة سريانها 120 يوما، ستنتهي في 18 مارس الجاري.

وأضافت: "موقفنا معروف ويبقى دون تغيير، تجاه حزمة الاقتراحات المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التي في أساسها مبادرة البحر الأسود، ومذكرة روسيا -الأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية الروسية. ننطلق من أن الاتفاقيات التي تم إبرامها في اسطنبول في 22 يوليو 2022 يجب أن تنفذ بالتزامن مع بعضها البعض من أجل حل المهام الإنسانية المعلنة للتغلب على أزمة الغذاء ومساعدة البلدان المحتاجة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

وشددت زاخاروفا، على أنه تم تنفيذ الشق الأوكراني فقط بشكل فعال حتى الآن، فيما لا يزال تصدير المنتجات الزراعية الروسية معطلا نتيجة العقوبات الغربية أحادية الجانب.

أوكرانيا روسيا الصادرات الزراعية انطونيو جوتيريش تمديد صفقة الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب..تفاصيل

ترشيحاتنا

الدفاع الروسي: القوات الروسية تواصل معركتها في دونستيك بشرق أوكرانيا

النشرة الدينية.. ذﻛﺮ ينير لك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭيؤنس وحشة القبر .. وخفف عن نفسك البلاء والمصائب بهذه الكلمات

الخارجية الأوكرانية : سنواصل المقاومة في باخموت

الزراعة: توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تحسين الاستثمار والتنمية في سيناء

السعودية تجري عشرات العمليات و الكشوفات الطبية لمتضرري الزلزال في سوريا و تركيا

عاوز يجمعني مع ضرتي في السرير| طبيبة تصرخ لخلع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من بشري يعد تكريمها في يوم المرأة

ملقتش راجل مناسب.. بلوجر أرجنتينية تتزوج نفسها وتطلب الطلاق بعد 48 ساعة

ألماني عن أهوال الحرب.. قصة الفيلم المرشح للفوز بجائزة الأوسكار الليلة

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ