الداخلية في يوم| أجنبي يتخلص من حياته عقب قتل طفليه بالإسكندرية.. كشف لغز مصرع مسنة داخل منزلها

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص أجنبي من نجليه وانتحاره بالإسكندرية

فرد أمن يقتل سيدة مسنة داخل منزلها في المنوفية لسرقتها

ضبط أكثر من نصف مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم والدقهلية

تحرير 2546 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة



كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل واقعة انتحار أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، حيث شنق نفسه داخل غرفته بأحد الفنادق بالإسكندرية؛ عقب قتله نجليه (5 و8 وسنوات؛ لوجود خلافات بينه وبين زوجته.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من إحدى السيدات بالعثور على جثة شقيقة زوجها "مسنة"، ربة منزل، مُكبلة اليدين ومكممة داخل شقتها الكائنة بدائرة المركز.

وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، كشفت جهودها أن وراء ارتكاب الواقعة، فرد أمن إداري بأحد المستشفيات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليها؛ لترددها على المستشفى محل عمله لتلقى العلاج، ولعلمه بأنها تقيم بمفردها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها والتخلص منها، وبتاريخ الواقعة توجه إلى مسكنها بدعوى السؤال عنها، وتعدى عليها بالضرب وقام بتكبيل يديها وتكميم فمها حتى فارقت الحياة، واستولى منها على مشغولات ذهبية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، ولاذ بالهرب، كما أرشد عن المسروقات.

ومن ناحيه أخرى، نفذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة مأموريات- عقب تقنين الإجراءات- بالتنسيق مع قطاعات “الأمن الوطني- الأمن العام- الأمن المركزي"، ومديريتي أمن "الفيوم والدقهلية"، استهدفت متجرى وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، والقائمين على ورش تصنيع الألعاب النارية.

وأسفرت جهود المأموريات، عن ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة الفيوم، حال استقلالهما سيارة ربع نقل، وبحوزتهما “500.000 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – 400 فتيل إشعال – 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وأنهما كانا في سبيلهما لترويج المضبوطات على عملائهما بمحافظة الفيوم، مستخدمان السيارة المضبوطة، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من شخصين آخرين، وباستهداف مسكنهما تبين عدم تواجدهما، وأسفر التفتيش عن ضبط “2500 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلو جرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية”.

كما تم استهداف وضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية، وبحوزته “2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة – 22.785 قطعة ألعاب نارية”.

وبمواجهته؛ اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط القائمين على تصنيع وإنتاج الألعاب النارية، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

فيما سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2546 رخصة مركبات لعدم تركيب؛ الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 68 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 597 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.