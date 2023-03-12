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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

المسئولية المجتمعية للشباب.. الوعي والانتماء في ندوة بجامعة الفيوم

نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم أثناء التكريم

شهد  الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ندوة تحت عنوان (المسئولية المجتمعية للشباب.. الوعي والانتماء) ، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والتى أقيمت اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/١٢ بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

واستضافت الندوة الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف، وحامد محمود السيد، من الهيئة الوطنية للإعلام.

وفي مستهل كلمته أكد د. محمد فاروق أن الأدوار المجتمعية تجعلنا نشعر بأهمية المسئولية المجتمعية كل في مكانه، مشيرًا إلى أن هذه المسئولية تعد لزاماََ في كافة أمور حياتنا.

كما أعرب عن أمانيه وتطلعاته ، بأن نرى جميعًا بلادنا وشبابنا في أحسن حال، وأن تكون بلدنا الحبيب مصر في مصاف الدول المتقدمة، وهذا لن يتأتى إلا بأن يبدأ كل فردٍ بنفسه في الشعور بالمسئولية تجاه وطنه.

وصرح د. عاصم العيسوي ، بأن المسئولية تعد من الأشياء الضرورية التي يجب أن يتحلى بها كل فرد، حتى يزيد انتمائه وولائه للمكان الذي يعمل به.

كما أكد على ضرورة تمكين الشباب في كل المجالات، وتوفير منافذ مختلفة لعرض طاقاتهم ومبادراتهم كقوة بناءة تعمل على تنمية المجتمع في جميع نواحي الحياة.

كما تحدث د. عصام الروبي ، عن أهمية العلم والعمل وحب الأوطان، وأشار إلى مكانة مصر في القرآن الكريم، وأنها تحتل مكانة مرموقة في العالم العربي والإسلامي، مسترشدًا بآيات من الذكر الحكيم والسنن النبوية وقصص الأنبياء.

وقام حامد محمود بشرح دور الإعلام في تعزيز الانتماء للوطن، وأيضًا نشر الوعي للمواطنين بضرورة التصدي للشائعات ومحاربة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

وفي ختام الندوة قام د .محمد فاروق، ود. عاصم العيسوي بتكريم السادة الضيوف وإهدائهم درع جامعة الفيوم.

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