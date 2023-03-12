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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، وقوع زلزال في مدينة بولو التركية.

واشارت الكوارث والطوارئ التركية، إلي أن السكان شعروا بالزلزال في وسط المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحف محلية تركية بوقوع زلزال في مدينة أضنة التركية.

وقالت وسائل إعلام تركية: "وقع زلزال بقوة 4.4 درجة في منطقة سايمبيلي في أضنة"، ولم تفيد بوقوع ضحايا حتي الآن.

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وكانت قد أفادت صحف تركية، اليوم الأحد ، بوقوع بركان رملي في عدة مدن من التى وقع فيها الزلزال المدمر.

وجاء في الصحف: "مع تمزق خط الصدع في منطقة الزلزال تشكل بركان رملي بطول 10-15 مترا وارتفاعه من مترين إلى مترين في أديامان وهاتاي وكهرمان مرعش وملاطية".

إدارة الكوارث والطوارئ بولو تركيا زلزال تركيا زلزال

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