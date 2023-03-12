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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي 2005 بطلا للجمهورية بعد الفوز على فيوتشر برباعية

صدى البلد

تُوج فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ رسميًّا بلقب بطولة الجمهورية، بعد فوزه على حساب ضيفه فيوتشر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢٨ من الموسم.

جاء تتويج الأهلي بلقب البطولة بعد وصول رصيده إلى ٦٨ نقطة، ليبتعد بفارق ٢٢ نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد ٤٦، مع تبقي ٧ مباريات فقط لكلا الفريقين، ليصبح أول فريق من قطاع الناشئين بالأهلي تتويجًا ببطولة الجمهورية هذا الموسم.

وخلال المباراة افتتح فيوتشر التسجيل أولًا، ونجح الأهلي في تسجيل هدف التعادل عن طريق يوسف عفيفي بهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد زعلوك الهدف الثاني بعد متابعة لكرة مرتدة من يد الحارس، وسجل محمد رأفت الهدف الثالث بتسديدة رائعة بباطن القدم بعد متابعة لكرة عرضية، قبل أن يختتم عمرو خالد بيبو رباعية فوز الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بحارس المرمى.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: إسلام عبد الله - عبد الله بستانجي - يوسف عبد الحفيظ - محمود لبيب.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - فارس خالد - طارق فوزي - محمد عبد الله - يوسف عفيفي.

الهجوم: محمد رأفت.

وشارك محمد زعلوك بدلًا من طارق فوزي، وعمرو خالد بيبو بدلًا من يوسف عفيفي، وأحمد عزت بدلًا من محمد عبد الله، ويوسف جمال بدلًا من فارس خالد، وسيف أيمن بدلًا من محمد رأفت.

وحصد «أهلي ٢٠٠٥» في رصيده ٦٨ نقطة من الفوز في ٢١ مباراة والتعادل في ٥ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على الإسماعيلي ٣ - ١، وتعادل أمام الاتحاد ١ - ١، وفاز على المصري ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا، وفاز على بتروجت ٤ - ٣، وعلى إنبي ٢ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وتعادل مع سيراميكا ١ - ١، وفاز على المقاولون ٢ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على سموحة ٤ - ١، وعلى زد ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، وفاز على البنك الأهلي ١ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام المصري صفر - ١، وفاز على بيراميدز ٢ - صفر، وعلى بتروجت ٤ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ١، وعلى فاركو ١ - صفر، وعلى سيراميكا ٣ - ٢، وعلى المقاولون ١ - صفر، وعلى الزمالك ١ - صفر، وعلى فيوتشر ٤ - ١، مسجلًا ٦٩ هدفًا مقابل ١٩ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠٥ كلًّا من علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال.

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الأحد فيوتشر ملعب الأهلي بمدينة نصر تتويج الأهلي

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