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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على البنك الأهلي في السادسة من مساء الاثنين على استاد المقاولون العرب في إطار الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويغيب عن القائمة أحمد فتحي بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات، ورمضان صبحي ومحمد الشيبي لعدم اكتمال الشفاء.

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