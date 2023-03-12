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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب سياسات الفيدارلي الاميريكي..

محلل اقتصادي يتوقع انهيارات في سوق الذهب العالمي والبيتكوين

انهيار العملات الرقمية
انهيار العملات الرقمية

قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الإقتصادي والمستشار المالي، إن السياسة المالية الأمريكية ستدفع الاقتصاد العالمي الى المزيد من الإنكماش في 2023، متوقعا حدوث انهيارات في أسواق المال والعملات الرقمية والذهب.

 

وتابع المحلل الاقتصادي : "منذ أعلن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن تسريع وتيرة رفع معدل الفائدة، مشيرا إلى أن المركزي قد يقوم برفع معدل الفائدة بشكل أكبر مما كان متوقعا إذا اقتضى الأمر ".

وأضاف عبد الوهاب في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن تصريحات  باول إعلان مباشر عن استمرار  استخدام الفيدرالى لأداة رفع الفائدة فى  مواجهة التضخم  الذى صنعته أمريكا وهو ما ينذر بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي.

وأشار عبد الوهاب ،الي أن الاحتياطي الفيدرالي، ذكر  أن استطلاعه للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة يفيد بارتفاع طفيف إلى متوسط لمستوى التوظيف في غالبية المناطق التي لديه فيها بنوك فيدرالية، فيما تبقى أوضاع سوق العمل متينة على مقياس سنوي.

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ونوه المحلل الإقتصادي ، إلى أنه بحسب الفيدرالى فلا  يزال التضخم أعلى من معدل 2 % وهي النسبة التي يسعى إليها الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل وذلك رغم  قيام الفيدرالى  بتشديد السياسة النقدية التي رفعت معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية والتى من المتوقع أن يصل سعر الفائدة الى مستوى 5.5 % فى اجتماع 22مارس المقبل،  حيث يتوقع أن يتم  رفع أسعار الفائدة 50 نفطة أساس أخرى وهو الأمر الذى سيقود البنوك المركزية فى معظم دول العالم إلى القيام بنفس الإجراء وهو ما سيزيد من حالة الركود الاقتصادى الذى أصاب العديد من دول العالم عدا الولايات المتحدة المستفيد الوحيد من تلك الأزمة.

وتوقع عبد الوهاب، إنخفاض معدل  نمو الناتج العالمي من 3%عام 2022 إلى 1.9 % عام 2023 وهو ما يمثل أحد أدنى معدلات النمو للناتج العالمى.

ورجح الدكتور محمد عبد الوهاب،  أن يلقى قرار رفع الفائدة المنتظر بظلاله على أسواق المال العالمية وأسعار الذهب حيث سيعانى الذهب كثيرا خلال هذا العام أيضا قبل أن يستعد للانطلاق فى نهاية العام اذا اتجهت الولايات المتحده للتخفيف فى السياسة النقدية.

وتوقع عبد الوهاب ارتفاع مؤشر الدولار عند 106 نقطة  حيث نرى أنه سيظل فى وتيرة تصاعدية على المدى القصير وربما يعود إلى 110نقطة مع الإستمرار فى سياسة الفيدرالى ولكن على المدى الطويل نرى أن الدولار سيواجه انخفاض  مع توقف تلك السياسات.

 

تدهور في  سوق العملات الرقمية

 

ورجح عبد الوهاب أن يحدث تدهور في  سوق العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين الذى يتداول الأن حول 21671.8 دولار وعند كسر هذا القاع سنرى البيتكوين عند 20142.1 دولار ومنها الى 16638.1 قاع 1-12-2022.

وأكد أنه  عند كسر البيتكوين  لحاجز ال 16 الف دولار  سيزيد هبوط أسعاره  ليتداول حول 10798.1 والتى انطلق منها البيتكوين الى قمته فى 1-3-2021 ليتداول عند 58887.1

الذهب العملات الرقمية الفيدرالى الامريكى اسواق المال الدولار

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