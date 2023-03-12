بسبب مخاوف عدوى انهيار سيلكون بنك..إغلاق معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض يوم الأحد ، وقادت البورصة المصرية الانخفاضات ، استجابة لانخفاض الأسهم العالمية يوم الجمعة بسبب مخاوف من العدوى بعد انهيار بنك وادي السيليكون (SIVB.O).

أصبح المقرض الذي يركز على الشركات الناشئة أكبر بنك يفشل منذ الأزمة المالية لعام 2008 يوم الجمعة ، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وترك مليارات الدولارات مملوكة للشركات والمستثمرين تقطعت بهم السبل.

وفي قطر ، تراجع مؤشر (.QSI) بنسبة 1.6٪ ، حيث كانت جميع الأسهم تقريبًا في منطقة سلبية ، بما في ذلك مصرف قطر الإسلامي (QISB.QA) ، الذي انخفض بنسبة 3.9٪.

وفقًا لدانييل تقي الدين ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في BDSwiss ، قد يتعرض السوق القطري أيضًا للتوترات التي ظهرت في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ويمكن أن يضغط على أسعار أسهم القطاع المصرفي المحلي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية (.TASI) بنسبة 0.8٪ متأثراً بانخفاض 1.7٪ في سهم مصرف الراجحي (1120.SE) وانخفاض بنسبة 0.8٪ في شركة Retal Urban Development CO (4322.SE).

وفي قطر ، تراجع مؤشر (.QSI) بنسبة 1.6٪ ، حيث كانت جميع الأسهم تقريبًا في منطقة سلبية ، بما في ذلك مصرف قطر الإسلامي (QISB.QA) ، الذي انخفض بنسبة 3.9٪.

وفقًا لدانييل تقي الدين ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في BDSwiss ، قد يتعرض السوق القطري أيضًا للتوترات التي ظهرت في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ويمكن أن يضغط على أسعار أسهم القطاع المصرفي المحلي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية (.TASI) بنسبة 0.8٪ متأثراً بانخفاض 1.7٪ في سهم مصرف الراجحي (1120.SE) وانخفاض بنسبة 0.8٪ في شركة Retal Urban Development CO (4322.SE).