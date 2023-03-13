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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف علي أعلي سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الإثنين

أعلى سعر لشراء الدولار
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بعد ارتفاع بقيمة 18 قرشا فى سعر البيع والشراء على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 13 مارس 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو  30.87جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار


أسعار الدولار فى مصر اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،ميد بنك،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع 

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ضربة قوية لـ الأخضر.. دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

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تحرك جديد في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .


أعلى سعر شراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.95جنيه للشراء.

أعلى سعر شراء الدولار

وكان  رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول اعلن إن الفيدرالي جاهز لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إن اقتضت الحاجة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثماني مرات خلال العام الماضي إلى المستوى المستهدف الحالي بين 4.5% -4.75%.

ويتبع الفيدرالي الامريكي سياسات نقدية متشددة والتي دفعت لرفعت معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة الى مستوى 5.5 % فى اجتماع 22 مارس المقبل،  حيث يتوقع أن يتم  رفع أسعار الفائدة 50 نفطة أساس أخرى.

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