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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: موسم الزمالك انتهى بعد الهزيمة من إنبي

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن اللاعبين المحترفين من المفترض أن يكونوا إضافة كبيرة للأندية المصرية، مؤكدا أن علي معلول ظهير أيسر الأهلي كان يمثل إضافة كبيرة للفريق الأحمر، لكنه تعرض للإجهاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي أدى لتراجع مستواه.

 

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الزمالك خسر 5 مباريات هذا الموسم في الدوري، وتابعنا تصريحات فيريرا الغريبة بعد اللقاء التي قال فيها خسرنا اليوم مثلما سبق وخسرنا في المباريات الماضية، وقناعات المدرب تغيرت بشكل كبير في الفترة الماضية".

 

وأضاف: "يكاد يكون الموسم انتهى بالنسبة لنادي الزمالك، واللقاء القادم يوم الجمعة أمام شباب بلوزداد، سيحسم الموقف، ولكن لو فاز فهل سيفوز باللقب في النهاية، فيريرا يشعر بأنه يتعامل حاليا بالقطعة، وفيريرا لم يصبح يمتلك الانضباط الذي كان عليه مسبقًا".

 

وأكمل: "كولر لم يذاكر صن داونز بالشكل المطلوب، والبعض يختصر الخسارة في الشناوي، لكن الأزمة كبيرة بدءا من الادارة والجهاز الفني واللاعبين، والأهلي ليس في مستواه مطلقا".

 

وحول التعاقد مع بديل الشناوي، قال: "محمد أبوجبل بعيد تماما عن مستواه من بعد أمم إفريقيا، والموسم الحالي أيضا هو الأسوأ بالنسبة لمحمد بسام حارس سيراميكا، كما أن محمود جاد لم يعد أساسيا في المصري، والمهدي سليمان حارس الاتحاد من الصعب انتقاله للأهلي".

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