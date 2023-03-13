محافظ أسيوط يحيل معلمين إلى التحقيق بمدرسة منفلوط الإعدادية الجديدة بنات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال جولة مفاجئة - سير الدراسة وانتظام العملية التعليمية بمدرسة منفلوط الاعدادية الجديدة بنات ... رافقه خلال الجولة الدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبدالتواب محمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.



بدأ المحافظ زيارته لمدرسة منفلوط الإعدادية الجديدة بنات بتفقد بعض الفصول بالمدرسة والتقى بالطلاب والمعلمين موجهًا بضرورة شرح الانجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب كما وجه رسالة إلى طالبات المدرسة ببعض الفصول الدراسية حثهم فيها على الجد والاجتهاد والتفاني في الدراسة وقام بشرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة مطالبًا المعلمين بضرورة شرح تلك المعلومات للطلاب بإستخدام الصور والفيديوهات للمشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة.



كما تابع المحافظ سير العمل ببعض فصول وحجرات المدرسة واطمأن على تجهيز الوسائل التعليمية كما انتقد غياب بعض المعلمين بالمدرسة موجهًا مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة بتحرير مذكرة واحالة المعلمين إلى التحقيق بالشئون القانونية.



وخلال تفقده أحد الفصول قام المحافظ بشرح مختصر عن أبرز المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ثم استعرض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



كما أكد محافظ أسيوط على استمرار جولاته الميدانية والمفاجئة على كافة المنشات التعليمية والمدارس بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتحقيق الانضباط والاطمئنان على سير العملية التعليمية وتهيئة المناخ المناسب للطلاب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للعملية التعليمية وقطاع التعليم بالمحافظة كما وجه مسئولي التربية والتعليم والمتابعة الميدانية بتكثيف حملات المتابعة والمرور على كافة المدارس والمنشآت التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية مع مراعاة تنفيذ الاجراءات والمعايير اللازمة لذلك كـ(التهوية الجيدة للفصول والغرف ، وتطهير خزانات المياه ، ونظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل ، ... وغيرها).



وأضاف المحافظ أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة بالمرحلة الأولى ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي لافتًا إلى إنه تم تنفيذ 495 مدرسة بأسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالي عدد فصول 7750 فصل دراسى وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.

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