صحف الإمارات : لقاء مرتقب بين بوتين وقادة الغرب .. وبن زايد يدعم قطر

لقاء مرتقب .. بوتين على طاولة واحدة مع قادة الغرب

محمد بن زايد: الإمارات تدعم قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لـ «النقد الدولي» و«البنك الدولي»

حمار ودب على المسرح.. لقطات غريبة من حفل الأوسكار 2023

الأسهم الأوروبية تتراجع في بداية الأسبوع بفعل تداعيات انهيار «إس في بي»

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الإثنين بعدة احداث محلية و عالمية.

فجاء في صحيفة الوطن أن أفادت “سكاي نيوز”، اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكون على طاولة واحدة، مع قادة الغرب، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر أشخاص مطلعون على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المتوقع أن يحضر قمة مجموعة العشرين في سبتمبر القادم بالعاصمة الهندية نيو دلهي.

وأفادت صحيفة بلومبرغ نقلا عن أشخاص على دراية بجدول أعمال بوتين، أن الكرملين يقوم بترتيب جدول بوتين ليتمكن من حضور القمة في مواجهة مع الغرب للمرة الأولي.

وأفادت صحيفة بلومبرغ نقلا عن أشخاص على دراية بجدول أعمال بوتين، أن الكرملين يقوم بترتيب جدول بوتين ليتمكن من حضور القمة في مواجهة مع الغرب للمرة الأولي.

ودعت الهند بوتين رسميا لحضور قمة مجموعة العشرين ووافق الكرملين على ذلك، ولكن وسط ضغوط أمريكا والغرب، تخلى بوتين عن الحضور.

و نوهت صحيفة الإمارات اليوم أن سحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ملف ترشحها؛ لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، موجهة الدعم لجارتها الخليجية قطر من اجل استضافة الحدث.

وذكر موقع شبكة سي ان ان، اليوم، نقلا عن وكالة انباء الامارتية وام، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب خلاله عن “دعم بلاده لملف ترشح دولة قطر لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وعليه ستسحب الإمارات ملف ترشحها للاجتماعات، متمنيا التوفيق لدولة قطر في استضافة هذا التجمع الدولي”.

وأضاف الموقع أن أمير قطر ورئيس دولة الإمارات استعرضا خلال اتصالهما العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.سحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ملف ترشحها؛ لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، موجهة الدعم لجارتها الخليجية قطر من اجل استضافة الحدث.

وذكر موقع شبكة سي ان ان، اليوم، نقلا عن وكالة انباء الامارتية وام، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب خلاله عن “دعم بلاده لملف ترشح دولة قطر لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وعليه ستسحب الإمارات ملف ترشحها للاجتماعات، متمنيا التوفيق لدولة قطر في استضافة هذا التجمع الدولي”.

وأضاف الموقع أن أمير قطر ورئيس دولة الإمارات استعرضا خلال اتصالهما العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الشيخ تميم عن شكره لـ بن زايد من اجل دعم الامارات لقطر في ترشحها لاستضافة هذه الاجتماعات، وعلى تمنياته الأخوية الصادقة.

وفي 18 يناير الماضي، شارك الشيخ تميم في "اللقاء التشاوري الأخوي" الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد.

وفي 5 ديسمبر، خلال استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بحث الشيخ محمد بن زايد، في الدوحة مع الشيخ تميم، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى التعاون المثمر، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، إضافة إلى أهمية تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيانات الرسمية لكلا الجانبين.

وذكرت صحيفة الخليج أن شهد الحفل الخامس والتسعين من جوائز الأوسكار، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، العديد من اللقطات الغريبة والطريفة.

حمار على المسرح

بدأت تلك الأحداث بظهور المذيع جيمي كيميل، على مسرح دولبي مسرح توزيع جوائز الأوسكار وبصحبته حمار، وهو «جيني» الحمار الذي شارك في فيلم «The Banshees of Inisherin».

وأشاد كيميل، مقدم الحفل، بالفيلم، من خلال إخراج حمار صغير على خشبة المسرح، في إشارة إلى الحمار الذي ظهر في الفيلم بشخصية «جيني» للنجم كولين فاريل.

وقال كيميل مازحاً أثناء اصطحابه الحمار على المسرح: «هذه جيني.. ليست جيني ممثلة فقط، إنه حمار دعم عاطفي معتمد أو على الأقل هذا ما قلناه لشركة الطيران لنقلها على متن الطائرة من أيرلندا، لذا إذا كنت تشعر بالضيق أو فزت أو كنت قلقاً أو ربما تحب البغال فقط، فلا تتردد في القدوم وعناقها».

أزياء غريبة

شهد الحفل ظهور النجمة إليزابيث بانكس على المسرح برفقة رجل يرتدي زي الدب، في إشارة منها إلى الدب الذي ظهر معها في فيلمها الكوميدي «Cocaine Bear»

وارتدى الممثل الأمريكي مورغان فريمان قفازاً على يده اليسرى في الحفل، وهو ما أكدت صحف بريطانية أنه ليس غريباً على فريمان، لأن الأمر يتصل بحادث سير تعرض له الممثل قبل سنوات.

ونوهت نفس الصحيفة علي تراجع الأسهم الأوروبية، حيث يركز المستثمرون العالميون على تداعيات انهيار بنك «وادي السيليكون».

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» لعموم أوروبا بنسبة 0.3%، مع انتشار القطاعات والبورصات الرئيسية عبر المنطقة الإيجابية والسلبية. وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب طفيفة، بارتفاع 0.3%، بينما تراجعت أسهم النفط والغاز بنسبة 0.9%.

كما تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن 0.39% إلى 7718.03 نقطة. وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.55% إلى 7180.66 نقطة. وخسر مؤشر «داكس» الألماني 0.51% إلى 15348.52 نقطة.