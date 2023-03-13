السيسي: لم تحدث هجرة غير شرعية لـ أوروبا منذ سبتمبر 2016

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يقدر المباحثات والتفاهم أثناء الحديث مع ميتا فريدركسن رئيسة وزراء الدنمارك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع ميتا فريدركسن" رئيسة وزراء الدنمارك، أنه تم الحديث عن أشياء كثيرة، منها الشحن البحري، وأن مصر مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية بمصر.

ولفت إلى أنه تم الحديث عن التعاون فى مجالات البيئة، وموضوعات حقوق الإنسان، ورؤية مصر فى هذا الموضوع المهم.

وأشار إلى أن مصر لها رؤية مهمة فى مجال حقوق الإنسان بمصر، و الاهتمام بتطوير و حياة الإنسان فى مصر، وذلك وفق الاعتبارات التى وضعتها المنظمات الدولية.

وكشف الرئيس السيسي، أنه تم الحديث عن الهجرة غير الشرعية، وأنه من سبتمبر عام 2016 لم يخرج مواطن واحد، عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر متجه لـ أوروبا، ومصر ملتزمة بذلك، وأن مصر لن تكون معبر للهجرة غير الشرعية.