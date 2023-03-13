عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: لم تحدث هجرة غير شرعية لـ أوروبا منذ سبتمبر 2016

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يقدر المباحثات والتفاهم أثناء الحديث مع ميتا فريدركسن رئيسة وزراء الدنمارك.

txt

لا تزايد عليهم ولا تطلب مساعدات.. السيسي : مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ .. فيديو

txt

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع ميتا فريدركسن" رئيسة وزراء الدنمارك، أنه تم الحديث عن أشياء كثيرة، منها الشحن البحري، وأن مصر مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية بمصر.

ولفت إلى أنه تم الحديث عن التعاون فى مجالات البيئة، وموضوعات حقوق الإنسان، ورؤية مصر فى هذا الموضوع المهم.

وأشار إلى أن مصر لها رؤية مهمة فى مجال حقوق الإنسان بمصر، و الاهتمام بتطوير و حياة الإنسان فى مصر، وذلك وفق الاعتبارات التى وضعتها المنظمات الدولية.

وكشف الرئيس السيسي، أنه تم الحديث عن الهجرة غير الشرعية، وأنه من سبتمبر عام 2016 لم يخرج مواطن واحد، عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر متجه لـ أوروبا، ومصر ملتزمة بذلك، وأن مصر لن تكون معبر للهجرة غير الشرعية.

السيسي رئيسة وزراء الدنمارك الدنمارك وزراء الدنمارك حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأهلي يترقب.. قرار عاجل من كاف لمنع التفويت بين صن داونز والهلال

ترشيحاتنا

أقسمت على عدم فعل أمر ما وأريد التراجع عن ذلك.. لجنة الفتوى ترد

تطورات إفلاس سيليكون.. ضربة لـ البورصات الأوروبية والهيئة الأمريكية تحذر

200 تريليون دينار.. حكومة السوداني توافق على أكبر موازنة فى تاريخ العراق

السيسي يؤكد أهمية إيجاد حل لتقليل نزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا

السيسي: تفاهم مع الدنمارك حول رؤية مصر لمنظور حقوق الإنسان

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد مجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2023 .. شاهد بوسترات ليلة السقوط لـ طارق لطفي

احذر.. علامات شائعة تنذر بـ النوبة القلبية| تعرف عليها

شاهد.. 4 صور من كواليس "سره الباتع" قبل عرضه في رمضان

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

فيديو

الزمالك يا عمري .. لاعب إنبي يهتف مع جماهير القلعة البيضاء في الملعب

قبول دفعة جديدة من المجندين يوليو 2023.. واستقبالهم 25 مارس

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

تسريحة "الخابور" ..نجمة بحفل الأوسكار تقلد بطلة مسرحية الواد سيد الشغال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ