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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة قتلة إمام وخطيب مسجد شبين القناطر .. اليوم

صدى البلد

تواصل محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة التاسعة، اليوم  جلساتها في  قضية اتهام عاطل، وأخرون صدر بحقهم حكما بالإعدام، بقتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر، حيث تستمع المحكمة للطبيب الشرعي لمناقشته في القضية. 

أمر الإحالة 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ع ج"، عاطل، والمتهم عبدالوهاب عبد الله جودة، 21 سنة، طالب، وعبدالله جودة موسى 58 سنة، موظف، حيث قام المتهمون في يوم 22 مارس 2019 دائرة مركز شبين القناطر، بقتل المجني عليه "سعيد محمد علي"، 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا له وقتلوه، مستخدمين أسلحة بيضاء "فأس وشرشرة"، وتربصوا له بمكان أيقنوا سلفا تواجده فيه.

أوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه، حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب قاصدين قتله، محدثين إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، اقتران تلك الجناية بأخرى، حيث شرع المتهمون في ذات الزمان والمكان فى قتل المجني عليه الطفل "مصطفى س م"، مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين ما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب، محدثين إصابته قاصدين قتله، ولكن تم العثور على المجني عليه ونقله للعلاج، كما أن المتهمين أحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص "فأس وشوم". بسبب خلافات بينهما .

شبين القناطر قتل امام مسجد جنايات بنها

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