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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية: لا يوجد في مصر أي معسكرات للاجئين

نائلة جبر
نائلة جبر

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن مصر لم تعد  دولة معبر أو "ترانزيت" للهجرة غير الشرعية، وهناك سيطرة على الحدود المصرية سواء البحرية أو الشرقية أو الغربية نتيجة للتعليمات الرئاسية بضبط الحدود، وبالتالي لم تخرج مركب واحد من شواطئ مصر منذ 2016، وأصبحت مصر دولة مقصد.

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نائلة جبر: 9 ملايين أجنبي يقيمون في مصر.. فيديو

وأضافت "جبر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر بها أعداد كبيرة تقدر بالملايين من الضيوف، ولا تستغل هذا الوضع ولكن تقوم بإكرامهم وحسن معاملتهم، ولا تضعهم في معسكرات مغلقة، وتتحرك بحرية، ولا تتم مقايضة الملايين من الضيوف الموجودين في مصر، وهذا يستحق التقدير.

 

وأشارت إلى أن مصر تمثل حاجزا لمنع تدفقات الهجرة إلى جنوب البحر المتوسط ومنها إلى الدول الأوروبية، ووفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، وهي المنظمة الأممية المعنية في المهاجرين، يوجد في مصر 9 ملايين أجنبي، يوجد بينهم 300 ألف لاجئ، بجانب الإخوة السودانيين والسوريين والفلسطينيين، ومجموعة متنوعة من الإخوة الأفارقة.

قصواء الخلالي السفيرة نائلة جبر اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة cbc

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