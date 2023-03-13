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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التراشق الروسي الأوكراني.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن اتفاقية الحبوب

اتفاقية تصدير الحبوب
اتفاقية تصدير الحبوب - أرشيفية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأثنين، أنها ملتزمة بـ اتفاقية تصدير الحبوب من البحر الأسود وتيسير صادرات الأغذية والأسمدة من روسيا.

 

وقالت الأمم المتحدة: "ملتزمون باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية ونسعى لتسهيل صادرات الأغذية والأسمدة الروسية". 

 

وأوضحت الأمم المتحدة، أن استمرار اتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية أمر بالغ الأهمية للأمن الغذائي العالمي.

 

وجاء ذلك خلال إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الإثنين، أن المحادثات بين الأمم المتحدة وروسيا في جنيف بشأن تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود انتهت، وموافقون على تمديد الاتفاقية ولكن لـ 60 يوما فقط.

 

وردا على روسيا، قالت الرئاسة الأوكرانية، إن إصرار روسيا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب 60 يوما يتناقض مع نص الاتفاق للتمديد 4 أشهر.

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