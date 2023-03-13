محافظ بني سويف يناقش مع السكرتير العام نتائج اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع السكرتير العام اللواء حازم عزت ، نتائج اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف ، الذي عقده ، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ومناقشة عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث أوضح السكرتير العام أن الاجتماع ناقش مستجدات الموقف التنفيذي فيما يتعلق بخطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الانضباط بمواقف سيارات العمومية، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة من المواقف والمرور والوحدات المحلية لضبط الخدمة داخل كل موقف ،ووضع حلول وبدائل مناسبة لكل المشكلات والتحديات التي قد تواجه أو تطرأ على الخدمة، والتأكد من تقديم خدمة جيدة للمواطنين وضمان الانسياب المرورى المستمر

من جانبه أكد المحافظ "د.محمد هاني غنيم "أن تطوير المواقف والأسواق يأتي في أولويات خطة المحافظة،لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الملف،من خلال تطوير وإحلال وتجديد الأسواق العشوائية وإنشاء مواقف جديدة وتطوير القائم منها مثل مجمع مواقف كوبري عدلي منصور وتطوير سوق الدهشوري وسوق الواسطى،مشدداً على تعاون كافة الجهات المعنية لمتابعة اتنظام الخدمات المقدمة في هذا الجانب والعمل على تلافي أية سلبيات قد تضر بسير ومنظومة العمل بها