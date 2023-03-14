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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الرابع.. سحب عينات مياه وحملات طرق أبواب وندوات توعية في الفيوم

أنشطة شركة مياه الشرب
أنشطة شركة مياه الشرب بالفيوم

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فعاليات الأسبوع المائي  لليوم الرابع على التوالي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمياه مارس 2023 .

 

أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار كل نقطة بتفرق شملت عدد كبير من الأنشطة والفعاليات حيث تم تنفيذ ندوات توعية بجمعية تنمية المجتمع بالعزب ومتابعة طابور الصباح وندوات وورش رسم وتلوين بمدارس القرية واستكمال دورى كرة القدم .

 

وأضاف، قام قطاع المعامل والجوده بعمل زيارات ميدانيه لأخد عينات من المنازل وتحليلها ومطابقتها بالمعايير القياسية لجوده المياه والتعريف بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الحصول على كوب مياه نظيف كما تم تنفيذ دروس دينيه تتناول أهمية ترشيد استهلاك المياه وتحريم التعدى على خطوط مياه الشرب  بمساجد عمربن عبد العزيز ومسجد الخليل بالتعاون مع إدارة الوعظ والإرشاد وأمسيات شعريه بمشاركة قصر ثقافة الفيوم.

 

اشار النجار إلى أن فريق التوعية  يواصل تنفيذ حملات طرق الأبواب وتوزيع المنشورات والمطويات التوعوية والتعريف بأهمية القطع الموفرة والتى من شأنها العمل على توفير من ٣٠ - ٥٠ %من كمية المياه المستهلكة.

 

 

رئيس مياه الفيوم يناقش آليات رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

 

 

 

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