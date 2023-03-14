أسعار الخضراوات والفاكهة الثلاثاء 14 مارس 2023

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء 14 مارس 2023.

وتشهد الأسعار اليوم انخفاضًا في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة كالتالي:

الطماطم تسجل 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس 6.5 جنيه للكيلو

البصل 16 جنيها للكيلو

الكوسة 5 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 12 جنيها للكيلو

الباذنجان 8 جنيهات للكيلو

الملوخية 8 جنيهات للكيلو

الخيار 5.5 جنيه للكيلو

البرتقال 5.5 جنيه للكيلو

الجوافة 12 جنيها للكيلو

الفراولة 12 جنيها للكيلو

الموز 10 جنيهات للكيلو