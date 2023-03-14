"الجمعية المصرية لشباب الأعمال" تستضيف المدير الإقليمي لليونيدو بمصر

استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أحمد رزق القائم بالاعمال ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، لاستعراض، أهم الخطوات التي تقوم بها المنظمة لمساعده مصر في التنميه الصناعيه، حيث شارك باللقاء المهندس محمد صالح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تسيير الأعمال بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية، فيما وجه رزق الشكر للجمعية المصرية لشباب الأعمال لتاريخها العريق في دعم مجتمع الأعمال والقطاعات الصناعيه والاستثمارية المختلفة.

وأكد رزق، أن العالم يعمل علي تحقيق أهداف التنميه المستدامة ولعل أبرز تلك العوامل الداعمة هي الصناعه، لأن القطاع الصناعي يستطيع المساهمة في الحد من الفقر وتحقيق العدالة ودعم الاقتصاديات المختلفة، والصناعة قادره علي تحقيق كافة بنود التنميه المستدامة، مشيرًا إلي الصناعه تستهدف توفير الخدمات للعديد من القطاعات حتى الغير منتفعة بشكل كبير من التنميه، كما انها توفر الاستدامة في القطاعات المختلفة من خلال النظر إلي البعد البيئي والاجتماعي والإقتصادي، مضيفاً إلي أن اليونيدو معنية بدعم القطاعات الصناعية والراغبه في وضع سياسات واستراتيجيات صناعيه تستهدف الجودة والمعايير، مع توفير المعرفة والتجارب الناحجه، وتوفير الدعم الفني من خلال شراكات مع الدول المانحة وصناديق متعدده الأطراف.

ونوه النائب أن اليونيدو تعمل علي مبادئ التنميه المستدامة في مختلف الدول النامية من خلال مكاتب لها بمختلف دول العالم، مشيراً إلي أن الشراكة بين مصر واليونيدو تمثل 27% من مشاريع اليونيدو من حجم اعمال المكتب الإقليمي في المنطقة، وتعمل اليونيدو بمصر علي 18 مشروعاً، بالاضافه إلي 4 مشروعات إقليميه، فيما تتناول 85% من المشروعات التي تقوم بها اليونيدو فس مصر البعد البيئي بمختلف قطاعاته، فيما تركز علي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الشركات الأخري، مشيرا إلي أن اليونيدو تعمل مع عدد من الدول الداعمة تشمل الاتحاد الأوروبي، سويسرا، اليابان وكندا وإيطاليا وألمانيا والصين.

وأكد رزق، إلي أن اليونيدو تعمل مع الحكومه المصريه علي عدد من البرامج والمشاريع و الهدف الرئيسي منها تشجيع المستثمر الصناعي، حيث ألتقي مدير عام اليونيدو مع رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، والذي ابدي اهتماماً بتوفير الدعم للصناعات الجلديه والأثاث وبالأخص للتماشي مع المشروعات القومية الصناعية مثل مدينة الروبيكي ومدينة الأثاث ، مع دعم المناطق الصناعيه حيث وقع مدير عام اليونيدو السابق ورئيس الوزراء برنامج الشراكة القطرية في أبريل 2021، مضيفا اننا نستهدف من خلال عملنا زياده الناتج المحلي للصناعة وتوفير منتجات صديقة للبيئة وزياده المكون التكنولوجي والابتكار كذلك نسبة هذه التكنولوجيات في الناتج الصناعي المحلي، مؤكداً إلي أن الطفرة الصناعيه التصديرية التي ترغب فيها مصر من ٢٥ -٣٠ مليار إلي ١٠٠ مليار دولار إلا من خلال محددات معينه، وعلي رأسها دخول التكنولوجيا في كل القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية، قائلا "التكنولوجيا والابتكار هي الحل في كل وقت"، لأنها تدعم التطور وزياده الاستثمار وغيرها من الممارسات والتسويق وغيرها، فيما تداخل خلال اللقاء ممثلي الجهات المختلفة التي شاركت في اللقاء، مشيراً إلي أن اليونيدو تعمل خلال 2023 مع مؤسسة تمويل التجارة الدولية الإسلامية التابعة للبنك الإسلامي الدولي والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، بالاضافه إلي وجود جاري التنسيق مع تحالف من 5 بنوك مصرية وهي (البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره والبنك العربي الافريقي، وبنك تنميه الصادرات)، للتعاون في مجال الاستثمار الصناعي.

وأكد رزق، على أهمية إستمرار التعاون بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال واليونيدو في مصر من خلال قطاعات الجمعيه المختلفة، وتوفير كافة المعلومات اللازمة في كافة القطاعات الصناعية لشباب الأعمال وأعضاء الجمعية خلال الفتره المقبلة مع دعم وتعزيز التواصل أولا بأول علي أن يتم تحديد لقاءات أخري قريبا لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين، مضيفا "نجاح الجمعية المصرية لشباب الاعمال معروف منذ سنوات في دعم الاقتصاد المصري والعديد من القطاعات الصناعية، ونحن على إستعداد للتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال."



