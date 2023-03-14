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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تقلص خسائرها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

قلصت البورصة المصرية خسائرها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء- جلسة منتصف الأسبوع- بعد تراجع ملحوظ في أداء مؤشراتها بمستهل تعاملات اليوم تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خسائره من 0.9% إلى 0.1% ليصل إلى مستوى 15423 نقطة.. فيما قلص مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي إكس 70 خسائره الصباحية إلى 0.08% ليصل إلى مستوى 2747 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارًا والذي يضم الأسهم القيادية المقيدة في مؤشر إيجي إكس 30 وكذلك الأسهم المتوسطة والصغيرة المقيدة في مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4069 نقطة.

البورصة البورصة المصرية مؤشر البورصة ايجى أكس 30 الأسهم القيادية

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