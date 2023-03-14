اختتام فعاليات دورة آليات التحقيق والتصرف لمستشاري النيابة الادارية.. صور

اختتمت اليوم ،، فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والتي تضمنت ورشتي عمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والذين انعقدا بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وشارك فيها ٣٠ عضوًا من أعضاء النيابة، خلال الفترة من ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ حتى ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الناصر خطاب مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، و المستشار الدكتور محمود إبراهيم مدير مكتب رئيس الهيئة.

ورحب المستشار عبد الناصر خطاب مدير مكتب فني رئيس الهيئة للفحوص وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالحضور، ووجه الشكر للمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على دعمه اللامحدود لكل ما يقوم به مركز التدريب القضائي تحت قيادة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، من جهد بالغ الأهمية في تدريب وتكوين الأعضاء من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والنوعية لأعضاء النيابة من كافة الدرجات لتكون عونًا لهم في أداء رسالتهم السامية داخل محراب العدالة.

ومن جانبه ، اكد المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، على أهمية التدريب في بناء القدرات وتطوير المهارات لدى مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وأوصى بضرورة إرساء التقاليد القضائية الراسخة في عمل أعضاء النيابة خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.