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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء السويد يرجح انضمام فنلندا لحلف الناتو قبل بلاده

صدى البلد

رجح رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون أن تنضم فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل بلاده.

وقال كريستيرسون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السويدية استوكهولم نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم "الثلاثاء"، إنه بات من الواضح منذ قمة الناتو في مدريد في شهر يونيو الماضي أن طريق فنلندا نحو عضوية الحلف صار ممهدا بشكل أكبر من السويد، مضيفا أنه من المحتمل على نحو متزايد الآن أن تدخل فنلندا الناتو أولا.

ولفت إلى أنه ليس من المستبعد أن يتم التصديق على عضوية فنلندا والسويد في مراحل مختلفة.

كما أوضح أن القرار النهائي في أيدي تركيا، مشيرا إلى أن السويد على استعداد للتعامل مع الوضع إذا انضمت فنلندا إلى الحلف من دونها. 

وتابع "بشكل أساسي، الأمر ليس متعلقا بهل ستصبح السويد عضوا في الناتو، ولكن متي ستصبح عضوا."

يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلب للانضمام إلى الحلف في مايو الماضي، وهو ما يعد تعديلا في سياستهما السابق، وذلك في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي. 

وصدقت كافة الدول الأعضاء بالحلف على طلب الانضمام فيما لم توافق عليه المجر وتركيا رسميا حتى الآن.

وتتهم تركيا الدولتين ( خاصة السويد ) بالتساهل مع الجماعات التي تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية أو تشكل تهديدات وجودية على تركيا؛ ومن بينها الجماعات الكردية.

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