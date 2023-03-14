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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من زيلينسكي والقيادة العسكرية الأوكرانية بشأن باخموت

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقيادته العسكرية العليا، اتفقا على مواصلة الدفاع عن باخموت في شرق أوكرانيا.

وعقب اجتماع ضم الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين، قال مكتب زيلينسكي في بيان: “بعد النظر في العملية الدفاعية في اتجاه باخموت، أعرب جميع الأعضاء عن موقف مشترك بمواصلة التمسك بمدينة باخموت والدفاع عنها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نجحت في إسقاط 17 مسيّرة أوكرانية، في ضربة كبيرة لأوكرانيا، بينما تتقدم قواتها في باخموت، وتتوسع أكثر قرب منطقة المصنع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وتقول روسيا إنها كبدت أوكرانيا خسائر كبيرة في الأرواح، بينما تقول أوكرانيا إنها هي من قتلت أكثر من 700 جندي روسي، في ظرف أيام قليلة.

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الكرملين: الوسائل العسكرية حاليا هي السبيل لتحقيق أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا

يأتي ذلك، فيما قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن أهداف روسيا في أوكرانيا، بات لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة العسكرية في الوقت الحالي وإن كييف بحاجة إلى قبول "الحقائق الجديدة" على الأرض قبل التوصل إلى تسوية سلمية.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "علينا أن نحقق أهدافنا. في الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية بسبب الموقف الحالي لنظام كييف".

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