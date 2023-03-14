غرق 4 أشخاص إثر انقلاب قارب يحمل العشرات من المهاجرين بسواحل تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية يوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بغرق قاربين للمهاجرين قبالة سواحل تركيا.

وقالت وسائل الإعلام إن هناك مركبتين كان على متنهما عشرات المهاجرين غير الشرعيين تعرض للغرق قريب من السواحل التركية على بحر ايجه.

وأضافت أن خفر السواحل أنقذ 38 شخصا وانتشل 4 جثث، حسبما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

ولم يتضح عدد من كانوا على متن المركبتين، ويواصل خفر السواحل التركية في البحث قبالة ساحل كوش آداسي عن مزيد من الناجين.

ونقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى مستشفيات ولم تعرف جنسياتهم على الفور، بحسب وكالة لوكالة "دوغان" التركية الخاصة.

وأعلن خفر السواحل التركية يوم السبت الماضي، عن إنقاذ 10 مهاجرين غير شرعيين وانتشال 5 جثث لمهاجرين لقوا مصرعهم غرقا بعد تسرب المياه لزورقهم في بحر إيجة.

وقال خفر السواحل في بيان، إنها تلقت بلاغا يفيد بوجود مهاجرين على متن زورق تتسرب إليه المياه قبالة سواحل ولاية أيدن في غرب تركيا، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء التركية.