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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة شاب ملقاة بجوار كنيسة بمركز صدفا في أسيوط

جثة
جثة

عثر أهالي مدينة صدفا بأسيوط على جثة شاب ملقاة بشارع الجمهورية بجوار كنيسة الأنبا بيشوي .

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من النجدة بعثور الأهالي على جثة شاب ملقاة بجوار كنيسة الأنبا بيشوي بشارع الجمهورية بمدينة صدفا.

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انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لشاب يدعى " أحمد. ش" 25 عاماً، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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