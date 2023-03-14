تسهيلا على المصريين بالخارج | الهجرة تكشف تفاصيل مد مدة استيراد للسيارات .. فيديو

قالت وزيرة الهجرة سها الجندي ، تعقيبا على قرار مد استيراد السيارات من ستة واحدة لخمس سنوات ، إت بهذا القرار تكون الوزارة استجابت لكافة طلبات المصريين بالخارج ، وكل ما كان يشغل بال المصريين بالخارج في القانون الذي وضع من أجلهم ، متابعة : " بنحول نسهل على المصريين الاستفادة من القانون الذي كانت رغبة منهم على مدار سنوات " .

وأشارت وزيرة الهجرة ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن بهذا القرار يكون قد حصل المصري بالخارج على إمكانية مد تسجيل السيارة على التطبيق لشراء السيارة التي يرغبها ، وكذالك ربط الوديعة لشهرين أخرين فوق الأربع الأشهر ، لتصبح 6 أشهر تنتهي مايو المقبل .

ولفتت " الجندي " ، إلى أن فلسفة التعديل تمكن أصحاب القرض من مد الفترة لحل مشكلات التمديد ، موضحة : " قرض خمس سنوات يحذر بيع الكيان الذي تم شرائه وبهذا يحظر بها أو شحتها أو نقلها من بلد لبد أخر وتصبح ملك خاص للبنك حتى الانتهاء كاملا من تسديدها " .

وأردفت : التخفيض الذي حدث على الضرائب على الجمركية هو الفرق الوحيد بيت الخليج والدول التي لا تضع جنارك ، ووصل التخفيض لـ 70 % ,

واسترسلت :" وزير المالية يحمل مسؤولية كبيرة في وقت أونة عالمية ـ متابعة : "الحمد لله العملية فيها تفاهم والهدف أنهم يستفادوا والناس لنا تطلب قانون يكون صح " .