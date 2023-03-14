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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: كرة القدم تعشق الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن كرة القدم تعشق النادي الأهلي والدليل مشاركاته المستمرة في كأس العالم للأندية، خصوصًا بطولة المغرب الأخيرة، وكان بمثابة سيناريو مفاجئ للجميع، مشيرًا إلى أن إقامة مونديال 2025، سوف يُساهم في زيادة طموح الفرق الإفريقية من أجل تحقيق الانتصارات والتتويج باللقب القاري من أجل المشاركة في المونديال 2025.

وقال أحمد عيد عبد الملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "المشاركة في مونديال 2025 بمثابة طوق نجاة وفرحة لجمهور النادي الأهلي، من أجل تكوين فريق قوي وإحداث تغييرات جذرية من أجل المشاركة في البطولة العالمية".

وأضاف أحمد عيد عبد الملك: "اتحاد الكرة المغربي لديه رؤية واضحة بزيادة عدد المحترفين واستقطاب المزيد من الدوريات الأوروبية بالاستعانة بمدرب شاب وهو الركراكي ثم جلب أفضل اللاعبين، والبحث عن المواهب الموجودة في البطولات الأوروبية، ويتم العمل على زيادة اللاعبين المحترفين أيضًا، وأشرف داري لعب مع الوداد ثم خرج واحترف أوروبيا وأصبح من أعمدة أسود الأطلس".

وأكمل: "ما نراه في الدوري المصري عكس ما يحدث في المغرب، هنا الأهلي والزمالك يتمسكون بالمواهب ويرفضون رحيلهم، بينما أكاديمية محمد السادس والفرق المغربية تعمل على زيادة المحترفين بشكل قوي سنويًا، هناك تخطيط كبير جدا في الاتحاد المغربي من أجل كاس العالم القادمة، والكرة المصرية لازالت بعيدة تماما بسبب غياب الخطط الواضحة للتطوير".

وتابع عبد الملك: "لا يوجد حماية للمدرب المصري ولا يتم تطويره، بينما المدرب الأجنبي يحصل على حقوقه كاملة، والدليل ما حدث مع إيهاب جلال الذي لم يحصل على فرصته جيدًا ورحل بعد وقت قصير للغاية، وقبله حسام البدري أيضًا".

واختتم: "هناك مدربين جيدين مثل حسام حسن وأحمد سامي وعلي ماهر، ومصر لديها أسماء جيدة، ويجب تحضير المزيد من الأسماء والدفع بهم في تدريبات المنتخبات الوطنية، بدلًا من التعاقد مع مدربين أجانب".

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