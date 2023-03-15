عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع مؤثر.. نهاية مأساوية لـ قطة بسبب مراهقين بعد خطفها بأستراليا

مقطع مؤثر..نهاية
مقطع مؤثر..نهاية مأساوية لـ قطة بسبب مراهقين بعد خطفها

أظهر مقطع فيديو مروع لحظات تقشعر لها الأبدان قام فيها مراهقان  12 و 14 عاما بخطف قطة من أمام أحد المنازل حيث تبين لاحقا ممارستهما القسوة ضدها بشكل عنيف بأستراليا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد عثر على قطة عائلية تسمي “براندي” ميتة في بركة قريبة من المنزل التي خطفها الصبيان من أمام المنزل في جلينوود في غرب سيدني. 

وعلقت صاحبة القطة، إميلي بيدارت، 28 عاما بأنها حزينة ومصدومة بسبب ما حدث لقطتها التي تربيها منذ أن كان عمرها 11 عاما فقط ، حيث كانت جزء لا يتجزأ من عائلتها.

قتل قطة الوزير.. تغريم دراج إيطالي 4000 يورو وإيقافه عن العمل

شبيه بالخفافيش والنمور| مفأجاة عن قط غريب المظهر بفنلندا.. صور

القطة

عقاب المراهقين

وأضافت لقناة “7News” المحلية بأن كل شخص في الحي يعرف بقطتها براندي التي أنهيت حياتها بجوار منزل والدة صاحبتها، والتي تنظر إلى مثواها الأخير كل يوم من النافذة.

واتُهم كلا الصبيان بتعذيب حيوان وضربه والتسبب في موته والتخلص منه بعد سرقته. 

وأفرج عن الطفلين بكفالة مشروطة صارمة، حيث سيمثلا أمام محكمة الأطفال يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023.

 

 

قطة خطف قطة مقطع فيديو استراليا سيدنى جلينوود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

موسيماني.. هل يخلف فيريرا في الزمالك ؟ تفاصيل تكشف الحقيقة

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة خلال الفترة المقبلة

على مسئوليتي.. شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

متنخدعوش والشتاء مكمل.. الأرصاد تحذر من حالة التقلبات الجوية وتكشف موعد انتهائها

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة ينصف وليد سليمان فى أزمة رخصة المدربين

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

أخبار سيئة عن أوكرانيا في عام 2024.. والسبب ترامب ودي سانتس

وصول ملكة بلجيكا وولي عهدها إلى الأقصر.. شاهد

شكري: الخارجية المصرية من أعرق المدارس الدبلوماسية على مستوى العالم

قضية النصف مليار دولار.. محققون أوروبين يستجوبون حاكم مصرف لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. نهاية مأساوية لـ قطة بسبب مراهقين بعد خطفها بأستراليا

خبيرة أبراج .. تحذر من ثلاثة أيام تحمل تهديدات خطيرة لعدة دول

التدخين الإلكتروني .. دراسة توضح كيف يؤثر على خصوبة الرجل والمرأة

ماكينة أهداف حية.. لماذا حرم جوارديولا مهاجمه الشاب من دخول التاريخ

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية بنسخة 2025 .. تفاصيل النظام الجديد

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ