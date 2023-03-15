مقطع مؤثر.. نهاية مأساوية لـ قطة بسبب مراهقين بعد خطفها بأستراليا

أظهر مقطع فيديو مروع لحظات تقشعر لها الأبدان قام فيها مراهقان 12 و 14 عاما بخطف قطة من أمام أحد المنازل حيث تبين لاحقا ممارستهما القسوة ضدها بشكل عنيف بأستراليا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد عثر على قطة عائلية تسمي “براندي” ميتة في بركة قريبة من المنزل التي خطفها الصبيان من أمام المنزل في جلينوود في غرب سيدني.

وعلقت صاحبة القطة، إميلي بيدارت، 28 عاما بأنها حزينة ومصدومة بسبب ما حدث لقطتها التي تربيها منذ أن كان عمرها 11 عاما فقط ، حيث كانت جزء لا يتجزأ من عائلتها.

القطة

عقاب المراهقين

وأضافت لقناة “7News” المحلية بأن كل شخص في الحي يعرف بقطتها براندي التي أنهيت حياتها بجوار منزل والدة صاحبتها، والتي تنظر إلى مثواها الأخير كل يوم من النافذة.

واتُهم كلا الصبيان بتعذيب حيوان وضربه والتسبب في موته والتخلص منه بعد سرقته.

وأفرج عن الطفلين بكفالة مشروطة صارمة، حيث سيمثلا أمام محكمة الأطفال يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023.