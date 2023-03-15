مستشفيات جامعة أسيوط تحصل على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة

كشفت الدكتورة نهال فتحي، أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم من جامعة أسيوط، تفاصيل حصول جامعة أسيوط على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة، قائلة: إن علاج القصور متوفر بشكل كبير فى قسم العظام، ولكن الجامعة قدمت شئ جديد من أجل منع حدوث القصور مرة اخري.

وأضافت أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم من جامعة أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هذا الأمر يعتبر مشروع قومي قامت به الأكاديمية المصرية للهشاشة، والمشروع يسمي "علشان متتكسرش تاني".

وتابعت أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم من جامعة أسيوط، أن هذا المشروع تم القيام به مع 14 جامعة بتقديم بروتوكول مع زميل لها، وتم التنسيق مع المؤسسة الدولية لهشاشة العظام و14 جامعة.