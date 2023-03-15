عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: أنا صادق وأمين معكم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأراضي الزراعية سعرها مرتفع للغاية، ولا بد من الاستفادة منها بدلا من التعدي عليها وتبويرها، لافتا إلى أنّ العالم يعاني من مشكلات كبيرة في الإنتاج الزراعي، في ظل تزايد الطلب على السلع الغذائية بسبب النمو السكاني.

txt

السيسي: نتعاون مع شركات عالمية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت

txt

الرئيس السيسي: الزيارات الميدانية لا تقل أهمية عن التغطية الإعلامية للمشروعات العملاقة


وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصانع الأسمدة الأزوتية التابعة لشركة النصر للصناعات الوسيطة في العين السخنة، إن مصنع الأسمدة الأزوتية يغطي احتياجات الأراضي الزراعية، ومن المقرر أن تدخل مساحة 3.5 مليون فدان في منتصف العام المقبل أو نهايته إلى الخدمة.

وأضاف: “الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق المطلوب في مدة زمنية محددة، وأقول للمصريين: إنّني صادق وأمين معكم في كلمة أقولها”.

وأوضح السيسي، أن البلاد تسابق الزمن من أجل عمل المشروعات، ومن أجل استصلاح الأراضي، ومن أجل إدخال 3.5 مليون فدان بمشروع التوسع الأفقي لـ الأراضى إلى منظمة الزراعة.

وأشار إلى أن إدخال 3.5 مليون فدان بمشروع التوسع الأفقي، سيكون فى نصف العام المقبل أو نهاية العام، وهناك جهود كبيرة من أجل أن يتحقق.

ووجه رسالة للمصريين قائلا: "أنا بحاول أكون صادق وأمين معاكم، ومش بحب أقول حاجة ولا تتم".

وكشف أن التغطية الإعلامية لـ المشروعات من الأشياء المهمة، وأن ذلك يعطى طمأنة للمواطنين، وأنه يتم العمل من أجل تقليل الفترة الاستيرادية.

وتحدث الرئيس عن التعاقد على القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس، موضحا: “لو السعر العالمي زاد هنزود”.

وكشف أن النمو السكاني تحدٍ كبير، وأنه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة حدث نمو بين 20 لـ 25 مليون، وأن العالم يعانى من الإنتاج الزراعي، وعلينا الحفاظ على كل قطعة أرض.

 


 

 

السيسي الأراضى الزراعية الانتاج الزراعي مصنع الأسمدة الآزوتية الأسمدة الرئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

موسيماني.. هل يخلف فيريرا في الزمالك ؟ تفاصيل تكشف الحقيقة

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة خلال الفترة المقبلة

على مسئوليتي.. شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

متنخدعوش والشتاء مكمل.. الأرصاد تحذر من حالة التقلبات الجوية وتكشف موعد انتهائها

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة ينصف وليد سليمان فى أزمة رخصة المدربين

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

أخبار سيئة عن أوكرانيا في عام 2024.. والسبب ترامب ودي سانتس

وصول ملكة بلجيكا وولي عهدها إلى الأقصر.. شاهد

شكري: الخارجية المصرية من أعرق المدارس الدبلوماسية على مستوى العالم

قضية النصف مليار دولار.. محققون أوروبين يستجوبون حاكم مصرف لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. نهاية مأساوية لـ قطة بسبب مراهقين بعد خطفها بأستراليا

خبيرة أبراج .. تحذر من ثلاثة أيام تحمل تهديدات خطيرة لعدة دول

التدخين الإلكتروني .. دراسة توضح كيف يؤثر على خصوبة الرجل والمرأة

ماكينة أهداف حية.. لماذا حرم جوارديولا مهاجمه الشاب من دخول التاريخ

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية بنسخة 2025 .. تفاصيل النظام الجديد

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ