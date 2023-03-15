الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: أنا صادق وأمين معكم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأراضي الزراعية سعرها مرتفع للغاية، ولا بد من الاستفادة منها بدلا من التعدي عليها وتبويرها، لافتا إلى أنّ العالم يعاني من مشكلات كبيرة في الإنتاج الزراعي، في ظل تزايد الطلب على السلع الغذائية بسبب النمو السكاني.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصانع الأسمدة الأزوتية التابعة لشركة النصر للصناعات الوسيطة في العين السخنة، إن مصنع الأسمدة الأزوتية يغطي احتياجات الأراضي الزراعية، ومن المقرر أن تدخل مساحة 3.5 مليون فدان في منتصف العام المقبل أو نهايته إلى الخدمة.

وأضاف: “الدولة تبذل جهدا كبيرا لتحقيق المطلوب في مدة زمنية محددة، وأقول للمصريين: إنّني صادق وأمين معكم في كلمة أقولها”.

وأوضح السيسي، أن البلاد تسابق الزمن من أجل عمل المشروعات، ومن أجل استصلاح الأراضي، ومن أجل إدخال 3.5 مليون فدان بمشروع التوسع الأفقي لـ الأراضى إلى منظمة الزراعة.

وأشار إلى أن إدخال 3.5 مليون فدان بمشروع التوسع الأفقي، سيكون فى نصف العام المقبل أو نهاية العام، وهناك جهود كبيرة من أجل أن يتحقق.

ووجه رسالة للمصريين قائلا: "أنا بحاول أكون صادق وأمين معاكم، ومش بحب أقول حاجة ولا تتم".

وكشف أن التغطية الإعلامية لـ المشروعات من الأشياء المهمة، وأن ذلك يعطى طمأنة للمواطنين، وأنه يتم العمل من أجل تقليل الفترة الاستيرادية.

وتحدث الرئيس عن التعاقد على القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس، موضحا: “لو السعر العالمي زاد هنزود”.

وكشف أن النمو السكاني تحدٍ كبير، وأنه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة حدث نمو بين 20 لـ 25 مليون، وأن العالم يعانى من الإنتاج الزراعي، وعلينا الحفاظ على كل قطعة أرض.



