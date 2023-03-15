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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبدالسميع : الإخراج أصبح مهنة من لا مهنة له

صدى البلد

اعترف مدير التصوير محمود عبد السميع أنه ليس مخرجا على الرغم من أنه أخرج عددا من الأفلام التسجيلية بينما هذا لا يعنى أنه مخرج.

وأكد محمود عبد السميع فى ندوة تكريمه فى مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته 24 أننى مدير التصوير واعتز كثيرا بهذه المهنة بعيدا عن الإخراج ولذلك دائما أستعين بقولة المخرج داود عبد السيد التى تقول الإخراج أصبح مهنة من لا مهنة له.

وأوضح محمود عبد السميع: “أرى أن مدير تصوير الأفلام التسجيلية ليس مصورًا لأنه يقوم بتصوير أحداث واقعية أمامه ولديه أفكار مع المخرج حيث يهتم بالمضمون والقضية تفرض عليه أجواء معية وتصوير بشكل معين بينما تصوير الأفلام الروائية لها افكارا وابدعاتها وتدخل مدير التصوير مع أفكار المخرج شيى مهم مثلما حدث معى فى عدد من الأعمال واذكر منها تجاربى مع خيرى بشارة الذى كان يعى تماما بأهمية مدير التصوير”.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو ١٢٣ فيلما من ٥٠ دولة منهم ١٦ فيلما تسجيليا طويلا و١٤ فيلما تسجيليا قصيرا و٢٠ فيلما روائيا قصيرا و١٨ فيلم التحريك القصير و١٧ فيلما من أفلام الطلبة المصريين كما يعرض ٤ أفلام للمكرمين و٥ أفلام ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضا يعرض ١٧ فيلمًا في برنامج الأفلام القصيرة جدا و٤ أفلام في برنامج أفلام البورتريه إضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضا يحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض ٦ أفلام.


وقال  الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان خلال كلمته: كم تشبه صناعة المهرجانات السينمائية صناعة الأفلام ، إنتاج وميزانية ، جدول أعمال على مدار شهور، تخصصات وفنون مختلفة كلها تتضافر في تناسق لتنتج عملاً مكثفاً لا يستغرق أكثر من فترة زمنية صغيرة  واضاف زكريا مرحبا  مرة أخري بضيوف المهرجان بالإسماعيلية ، متمنياً إقامة طيبة ومشاهدة ممتعة وفعاليات مثمرة.
وجهة المونتير منار حسني رئيس المركز القومي للسنيما الشكر لكل من دعم المهرجان من وزارة الثقافة ومحافظة الاسماعيلية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب بالاضافة لفريق عمل المهرجان، مركز جوتا بالقاهرة، 
بالاضافة لبعض الكلمات للدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما  وقال انا مهرجان الاسماعيلية  هو الأقدم والأعرق في المنطقة وتكون هذا الدورة تجسيدا رائعا لدور السينما التسجيلية، ثم أضاف قائلا اليــوم ونحــن ندخــل الــدورة الرابعــة والعـشـرون مــن هــذا
المهرجــان الــذي يحتفــي بالســينما التســجيلية وصُناعهــا، أن هـذه النوعيـة الفيلميـة التـي تعتنـي بـكل مـا هـو حـي ومبـاشر وواقعي وتمجــد كل مــن هــو إنســاني وتفتــح البــاب لقــراءة التاريــخ وتفهــم الجغرافيــا واســتيعاب التحــولات التاريخيــة والأجتماعية والأقتصادية.

وزارة الثقافة الاسماعيلية المهرجانات سينما قصور الثقافة المخرج داود عبد السيد مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

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