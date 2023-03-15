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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بميادين حي غرب

تركيب انترلوك بشوارع
تركيب انترلوك بشوارع حي غرب أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، علي ضرورة استمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة كافة الميادين ومداخل ومخارج المدينة والأحياء المختلفة لتضفي عليها المظهر الحضاري والجمالي اللائق التي تستحقه المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التي يتم تنفيذها علي مستوي المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط ، أنه جاري تركيب بلاط الانترلوك لجميع الشوارع الضيقة والجانبية بميادين حي غرب لتسهيل حركة مرور المواطنين وذلك بعد رفع كافة المخلفات والمعوقات من أجل التمهيد لتجميل المنطقة بالكامل حيث قامت الجهات التنفيذية بالحي بتسوية الشارع وفرش تربة رملية وتركيب بلاط الانترلوك موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الإشراف المباشر ومتابعة مراحل العمل للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.

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وقام عيون ابراهيم رئيس حي غرب ، بمتابعة أعمال التطوير والتجميل وتركيب بلاط الانترلوك الجاري تنفيذها بالشوارع الضيقة والجانبية بميادين الحي ورافقه نائب رئيس الحي ومسئولي الاشغالات ، مؤكدًا علي الاستمرار في متابعة أعمال التطوير والتجميل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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