تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال مدمر جديد

حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من وقوع زلزال مدمر جديد بعد كارثة زلزال كهرمان مرعش، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث زلزال بنفس الحجم في مرمرة، فإن الدمار والخسائر سيكونان أكثر شدة.

وأدلى جورور، بتصريحات مذهلة حول زلزال مرمرة المحتمل، والذي يعد من بين أكثر الموضوعات إثارة للفضول في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن “تركيا، التي تقع على خطوط صدع الأناضول وغرب الأناضول وشمال الأناضول، هي بلد زلزالي بغض النظر عن كيفية نظر المرء إليها”.

وشدد علي أن البلاد يجب أن تكون مستعدة لزلزال في أي وقت، بغض النظر عن المكان والزمان.

زلزال مدمر في مرمرة

وقال جورور أن “الزلزال المحتمل سيشعر به بقوة شديدة، خاصة في المناطق الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من المناطق الساحلية ، وأن الدمار سيكون أكثر على الجانب الأوروبي”.

زلزال بقوة 9 ريختر

وزعم جورور أن قوة الزلزال المتوقع حدوثه في منطقة مرمرة ستصل إلى 9 ريختر.

تنبيه من مخاطر الزلازل

في إشارة إلى الأماكن المعرضة لخطر الزلازل في استمرار حديثه، استخدم جورور العبارات التالية: “حتى قبل أن نشهد هذه الزلازل، أطلقوا إنذارًا بالزلزال نيابة عن منطقة مرمرة. قلنا أيضًا أننا نتوقع حدوث زلزال على خط صدع يديسو، بين إرزينجان وبينجول كارليوفا، شرق إرزينجان. بصرف النظر عن هذه، هناك منطقة بحر إيجه. غالبًا ما يتم الشعور بالزلازل الصغيرة هناك بالفعل”.