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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المواد الغذائية بالإسكندرية: انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب عمل مدروس

قمح
قمح

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية، أن مصر من  أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، لافتا إلى أنه يتم استيراد ٢٠ مليون طن سنويًا من سوق القمح العالمي الذي يمثل ٢٠٠ مليون طن سنويًا أي مصر تمثل ١٠% من سوق القمح العالمي.

وأشار إلى أن مصر  قررت الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية، التي وقعت عليها ضمن 35 دولة في عام 1995.

وتتكون اتفاقية تجارة الحبوب من 34 مادة ووقع عليها 35 دولة عضوا، من ضمنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتركز الاتفاقية على توفير مجال آمن لتجارة الحبوب في العالم، والاعتماد على الشفافية بين الدول المصدرة والمستوردة لضمان استقرار السوق.

أسباب انسحاب مصر

كانت الأزمة الأخيرة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا طاحنة وكاشفة، لأنها أدت إلى اهتزاز أسواق الغذاء، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار وفي ظل هذه الأزمات الكثيرة لم يكن لاتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة أي أثر إيجابي.

وقال انه على الرغم من أن مصر أكبر المستوردين للقمح في العالم، لم يكن للدول المشتركة ولا لمجلس الاتفاقية أي دور في محاولة السيطرة على الأسعار العالمية، أو مساعدة مصر في مواجهة الأزمة الكبيرة التي تواجهها الآن.

مما سبق يتضح أن هناك فرقا بين بنود الاتفاقية والواقع العملي، فهناك بند في الاتفاقية ينص على أن تقوم الدول ذات الفوائض في الحبوب بالمساهمة بمعونة للدول النامية بشكل سنوي وهو ما لم يحدث أبدا مما يتضح أن هذه الاتفاقية عملت لصالح الدول الكبرى أكثر من الدول النامية، وإنه كان لزاما علينا أن نلتفت إلى مصالحنا.

وأشار الى ان مصر تسعى إلى تقليل قيمة الواردات بالدولار واعتماد البنك الروسي للجنيه المصري وجودة القمح الروسي الذى يمتاز بنسبة رطوبة أقل وأيضا الاتجاه الى رومانيا وصربيا.

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